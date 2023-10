Gaza. Gli Usa pongono il veto a risoluzione ONU su pausa umanitaria. Non si cita autodifesa Israele

AgenPress – Il veto degli Stati Uniti ha portato il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite a non accettare alcuna risoluzione sulla crisi in Medio Oriente dopo che gli Stati Uniti hanno respinto una proposta sponsorizzata dal Brasile che richiedeva corridoi umanitari, una pausa nei combattimenti e la revoca dell’ordine da parte di Israele che richiedeva ai cittadini a Gaza per lasciare il nord del territorio.

Il testo sostenuto da 12 dei 15 membri del Consiglio di Sicurezza criticava gli “atroci crimini terroristici di Hamas” e non criticava direttamente Israele. Ma mercoledì si è opposta l’ambasciatrice americana Linda Thomas-Greenfield, in quanto non si fa menzione del diritto di autodifesa di Israele. Il Regno Unito si è astenuto.

L’ambasciatore statunitense si è detta inorridita e rattristata dalla perdita di vite umane, ma ha aggiunto che sono state le azioni di Hamas a provocare la crisi umanitaria. Ha anche chiesto tempo per consentire alla diplomazia di Biden di esprimersi.

Israele ha ringraziato gli Stati Uniti per aver usato il loro veto.

Due membri del G7 del Consiglio, Giappone e Francia , hanno sostenuto la mozione del Brasile.

La Cina ha dichiarato di essere in stato di shock e delusa dal veto degli Stati Uniti, affermando che “è stato a dir poco incredibile”.

I due emendamenti della Russia alla risoluzione brasiliana chiedevano un cessate il fuoco duraturo e la fine degli attacchi indiscriminati da parte di Israele. I suoi emendamenti hanno ricevuto il veto degli Stati Uniti, ma hanno ottenuto solo sei e sette voti, insufficienti per la maggioranza richiesta di nove e nessun veto.

Il Brasile, l’attuale presidente del Consiglio di Sicurezza, ha trascorso gli ultimi tre giorni cercando di negoziare una risoluzione equilibrata per il cessate il fuoco, e ha affermato che il suo compromesso era equilibrato, sottolineando che accusava Hamas di “atroci atti di terrorismo”.

La mozione del Brasile chiede inoltre “pause umanitarie per consentire un accesso umanitario completo, rapido, sicuro e senza ostacoli alle agenzie umanitarie delle Nazioni Unite e ai loro partner esecutivi, al Comitato internazionale della Croce Rossa e ad altre organizzazioni umanitarie imparziali, e incoraggia la creazione di corridoi umanitari e altre iniziative per la consegna di aiuti umanitari ai civili”.

Il Regno Unito ha affermato che il progetto di risoluzione deve essere più chiaro sul diritto di Israele all’autodifesa e ha ignorato il fatto che Hamas utilizza i civili come scudi umani.

È improbabile che il risultato aiuti gli sforzi diplomatici occidentali volti a corteggiare il sud del mondo rispetto all’Ucraina, dal momento che gli Stati Uniti e, in misura minore, il Regno Unito saranno probabilmente accusati di doppi standard nelle loro richieste alla Russia di rispettare il diritto umanitario.