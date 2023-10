Cina. Putin critica gli Usa per aver fornito i missili ATACMS. “Prolunga solo l’agonia dell’Ucraina”

AgenPress – Mercoledì un attacco missilistico russo ha ucciso due civili in un condominio nel sud dell’Ucraina, hanno riferito le autorità locali, mentre Vladimir Putin ha minimizzato l’importanza di una nuova arma fornita dagli Stati Uniti che Kiev ha utilizzato per eseguire uno degli attacchi più dannosi. attacchi alle risorse aeree del Cremlino dall’inizio della guerra.

Putin ha detto ai giornalisti che la Russia “sarà in grado di respingere” ulteriori attacchi da parte del sistema missilistico tattico dell’esercito statunitense, noto come ATACMS.

Martedì l’Ucraina ha affermato di aver utilizzato quei missili per distruggere nove elicotteri russi, nonché munizioni, un sistema di difesa aerea e altri mezzi in due aeroporti nelle regioni occupate dalla Russia.

Questo sviluppo è avvenuto mentre le due parti cercavano di ottenere vantaggi sul campo di battaglia e consolidare le loro posizioni in vista dell’inverno, quando il tempo avrebbe ostacolato le operazioni.

L’ATACMS cambierà in una certa misura la disposizione del campo di battaglia poiché la Russia avrà bisogno di disperdere i suoi depositi di aerei e munizioni. Aveva utilizzato aerei per fermare la controffensiva in corso dell’Ucraina.