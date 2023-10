Biden: Israele consente l’ingresso di aiuti umanitari a Gaza. C’è bisogno di cibo, acqua, medicine

AgenPress – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha detto che Israele ha accettato che gli aiuti umanitari possano arrivare a Gaza dall’Egitto, avvertendo che qualsiasi tentativo di Hamas di rubare gli aiuti dimostrerebbe che non ha “nessuna preoccupazione per il benessere del popolo palestinese”.

Gli Stati Uniti “sono inequivocabilmente a favore della protezione della vita civile durante il conflitto”, ha detto Biden durante il discorso a Tel Aviv, aggiungendo: “La gente di Gaza ha bisogno di cibo, acqua, medicine, riparo”.

“Oggi ho chiesto al governo israeliano, con cui ho incontrato questa mattina per un po’ di tempo, di accettare la consegna di aiuti umanitari salvavita ai civili di Gaza, sulla base dell’intesa che ci saranno ispezioni e che gli aiuti dovrebbero andare a civili e non ad Hamas”, ha detto Biden.