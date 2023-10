Ucraina. Ripristinate 410 strutture mediche danneggiate dai russi. Ne sono state distrutte 1.449

AgenPress – L’Ucraina ha già completamente ripristinato 410 strutture sanitarie colpite dalla guerra, e altre 413 sono in fase di ripristino.

“A metà ottobre 2023, 823 strutture mediche sono già state completamente o parzialmente restaurate in Ucraina. Di queste, 410 strutture sono state completamente restaurate e altre 413 sono state parzialmente restaurate. La maggior parte delle strutture mediche restaurate si trovano a Mykolaiv, Regioni di Dnipro, Kiev, Kharkiv e Chernihiv”, si legge nella nota.

Il Ministero della Salute sottolinea che il processo di ripristino delle infrastrutture mediche è attualmente una priorità per lo Stato al fine di garantire ai cittadini l’accesso alle cure mediche nonostante la guerra.

In totale, durante la guerra su vasta scala, i russi hanno danneggiato 1.449 strutture mediche e distrusse completamente altre 190 strutture (irreparabili). Le infrastrutture mediche delle regioni di Kharkiv, Donetsk, Dnipropetrovs’k, Mykolaiv, Kherson, Zaporizhzhia e Kiev hanno subito le perdite maggiori. Nella regione di Sumy è stata allestita una nuova clinica modulare per l’assistenza sanitaria di base in sostituzione dell’ambulatorio distrutto dagli invasori russi.