Israele. Video ostaggio Maya Sham è terrorismo psicologico. La madre: riportate a casa la mia bambina

AgenPress – Il video diffuso ieri della ragazza tenuta in ostaggio a Gaza, Maya Sham, ”è terrorismo psicologico condotto da Hamas contro i cittadini di Israele”.

Così il portavoce militare israeliano, Daniel Hagari. “Prevediamo che ci saranno altri filmati, e siamo determinati a combattere contro questo genere di guerra”, ha aggiunto. ”Hamas cerca di presentarsi come un’organizzazione umana, mentre ha compiuto crimini atroci”. Hamas ”ha infierito contro gli stessi abitanti di Gaza, rubando combustibile e scorte di cibo e chiudendoli nel nord della Striscia”.

La sua famiglia ha appena tenuto una conferenza stampa a Tel Aviv, dove hanno chiesto il suo rilascio immediato.

Mostrando una foto di Maya, sua madre Keren Shem ha detto: “Sto implorando il mondo di riportare a casa la mia bambina. Andava solo a una festa, a un festival, per divertirsi un po’. E adesso è a Gaza e non è la sola, ha detto Keren Scharf Schem ai giornalisti a Tel Aviv, riferendosi a il festival musicale Nova tenutosi nel sud di Israele che è stato l’obiettivo di un attacco terroristico coordinato di Hamas. Secondo il servizio di soccorso israeliano Zaka, almeno 260 persone sono state uccise e alcuni partecipanti sono stati presi in ostaggio.

Keren Scharf Schem, tenendo in mano una foto di sua figlia, ha detto che non sapeva se sua figlia fosse viva o morta fino a lunedì. Tutto quello che sapeva era che avrebbe potuto essere stata rapita.

“Ho visto che è viva, ho visto che era… Ho sentito prima voci che le avevano sparato alla spalla o alla gamba, quindi posso vedere che le hanno sparato alla spalla, vedo che ha subito un’operazione. Sembra molto terrorizzata, sembra che soffra molto e posso vedere che dice quello che le dicono di dire,” ha detto ai giornalisti.

Quando ha visto per la prima volta il video diffuso da Hamas, “ho iniziato a gridare, sono caduta a terra e ho urlato. Non sapevo davvero cosa stavo vedendo e ho visto il mio bambino”.

“Poi abbiamo iniziato a piangere e (pensare): ‘Wow, è viva!’, e ad essere così felici. Poi ho avuto paura. Sono le montagne russe”.

I fratelli di Schem, sempre in conferenza stampa, hanno affermato di “fidare che il governo e tutti i leader del mondo facciano tutto il necessario per riportare indietro tutti gli ostaggi”.

Hamas ha detto che sta trattenendo fino a 250 ostaggi catturati durante l’attacco del 7 ottobre. Un portavoce del gruppo ha detto che non è possibile determinare il numero esatto degli ostaggi a causa dei continui attacchi aerei israeliani, che secondo lui hanno ucciso 22 prigionieri.