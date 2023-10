Gaza. Si aggrava la crisi idrica. Rischio disidratazione e malattie. Restano solo 4 o 5 giorni di cibo

AgenPress – Con la chiusura dell’ultimo impianto di desalinizzazione funzionante di Gaza, la crisi idrica si è aggravata, rischiando vittime.

“La disidratazione e le malattie trasmesse dall’acqua incombono sempre più, dato il collasso dei servizi idrici e igienico-sanitari. Ciò include la recente chiusura dell’ultimo impianto di desalinizzazione dell’acqua di mare funzionante di Gaza”, ha affermato l’Agenzia di soccorso delle Nazioni Unite a Gaza (UNRWA). Lunedì, una linea d’acqua è stata aperta per tre ore solo nel sud della Striscia di Gaza, fornendo acqua limitata solo a metà della popolazione di Khan Younis. “Ciò non risolve gli urgenti bisogni idrici in altre parti di Khan Younis, nella zona centrale e a Rafah. Solo il 14% della popolazione della Striscia ha beneficiato di questa apertura di tre ore della linea dell’acqua”, ha affermato l’UNRWA. Gaza necessita di 600.000 litri di carburante al giorno per far funzionare gli impianti idrici e di desalinizzazione. Le riserve di carburante in tutti gli ospedali di Gaza sono al limite, con solo 24 ore rimaste. Il guasto dei generatori di riserva metterebbe in pericolo la vita di migliaia di pazienti. Oltre alla grave carenza d’acqua, Gaza sta esaurendo le scorte alimentari e nei negozi restano solo pochi giorni di scorte, afferma il Programma alimentare mondiale.

I negozi hanno a disposizione solo scorte alimentari essenziali per quattro o cinque giorni, ha detto la portavoce Abeer Etefa. C’è abbastanza cibo nei magazzini per durare circa due settimane, ma questi sono di difficile accesso perché si trovano nella città di Gaza, dove Israele ha ordinato ai residenti di evacuare.

Su cinque stabilimenti a Gaza, solo uno è in funzione per motivi di sicurezza e per l’indisponibilità di carburante ed elettricità. Etefa ha affermato che la sfida principale per il WFP è riuscire a portare il cibo nei negozi in mezzo al costante bombardamento israeliano.