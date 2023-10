Israele. Hamas utilizza un vasto labirinto di tunnel, la cosiddetta “metropolitana di Gaza”, diversi chilometri sotto terra

AgenPress – La miriade di tunnel sotto Gaza sono meglio conosciuti come passaggi utilizzati per contrabbandare merci dall’Egitto e lanciare attacchi in Israele .

Ma esiste una seconda rete sotterranea che le Forze di Difesa Israeliane chiamano colloquialmente “metropolitana di Gaza”. È un vasto labirinto di tunnel, secondo alcuni, diversi chilometri sottoterra , utilizzati per trasportare persone e merci; immagazzinare razzi e depositi di munizioni; e ospitano centri di comando e controllo di Hamas, tutti lontani dagli occhi indiscreti degli aerei e dei droni di sorveglianza dell’IDF.

Nel 2021 Hamas ha affermato di aver costruito 500 chilometri (311 miglia) di tunnel sotto Gaza, anche se non è chiaro se tale cifra fosse accurata o fittizia. Se fosse vero, i tunnel sotterranei di Hamas sarebbero poco meno della metà della lunghezza della metropolitana di New York.

“Si tratta di una rete di tunnel molto intricata, molto ampia, enorme, su un pezzo di territorio piuttosto piccolo”, ha affermato Daphne Richemond-Barak, professoressa alla Reichman University di Israele ed esperta di guerra sotterranea.

Non è chiaro quanto sarebbe costata la rete di tunnel ad Hamas, che governa la fascia costiera impoverita. La cifra è probabilmente significativa, sia in termini di manodopera che di capitale.

Gaza è sotto un blocco terrestre, marittimo e aereo da parte di Israele, nonché un blocco terrestre da parte dell’Egitto, dal 2007 e si ritiene che non possieda il tipo di macchinari massicci tipicamente utilizzati per costruire tunnel in profondità nel sottosuolo. Gli esperti affermano che gli scavatori che hanno utilizzato strumenti di base probabilmente hanno scavato in profondità nel sottosuolo per scavare la rete, che è cablata con elettricità e rinforzata con cemento. Israele accusa da tempo Hamas di dirottare il calcestruzzo destinato a scopi civili e umanitari verso la costruzione di tunnel.

I critici di Hamas affermano anche che le massicce spese del gruppo per i tunnel avrebbero potuto invece finanziare rifugi antiaerei civili o reti di allarme rapido come quelle oltre il confine in Israele.