Il Qatar riporterà in Ucraina tre bambini ucraini dalla Russia. 20mila sono stati deportati in territori controllati dai russi

AgenPress – Tre bambini ucraini che erano stati portati in Russia saranno rilasciati ai diplomatici del Qatar a Mosca questa settimana, nell’ambito di un meccanismo che il Qatar ha istituito con l’obiettivo di riportare molti più bambini dalla Russia in Ucraina.

Venerdì il Qatar ha facilitato il ritorno di un altro bambino ucraino, di 7 anni, che si è riunito con la nonna ed è in viaggio verso l’Ucraina attraverso l’Estonia, ha detto il funzionario. Gli altri tre bambini sono un maschio di 2 anni, un maschio di 9 anni e una femmina di 17 anni.

Kiev ha affermato che 20.000 bambini sono stati portati in Russia o in territori controllati dai russi senza il consenso della famiglia o dei tutori.

Il ritorno di questi primi quattro bambini mette alla prova un sistema che lo Stato arabo del Golfo ha stabilito dopo mesi di colloqui segreti con Mosca e Kiev, secondo il funzionario del Qatar, che ha parlato a condizione di anonimato a causa della delicatezza del processo.

Il ministro per la cooperazione internazionale del Qatar, Lolwah Al Khater, ha confermato la mediazione in una dichiarazione e ha descritto i rimpatri di questa settimana come “solo un primo passo”.

La commissaria russa per i diritti dell’infanzia, Maria Lvova-Belova, ha condiviso un breve elenco iniziale di bambini ucraini da rimpatriare con una squadra di diplomatici del Qatar che hanno verificato l’identità di ciascun bambino, ha detto il funzionario.

Non è chiaro quanti altri bambini la Russia autorizzerà a ritornare in Ucraina attraverso il meccanismo del Qatar dopo i primi quattro, ha detto il funzionario.

Circa 400 bambini sono stati restituiti in Ucraina dall’inizio dell’invasione di Mosca nel febbraio 2022, ma la scorsa settimana l’agenzia delle Nazioni Unite per i diritti umani ha espresso preoccupazione per il fatto che non esistesse un sistema per facilitare il ritorno.

I primi quattro bambini “sono stati i primi verificati e (Russia e Ucraina) hanno concordato di aver ritrovato i loro genitori”, ha detto il funzionario.

I diplomatici del Qatar accompagneranno i bambini oltre il confine con l’Estonia, la Lettonia o la Bielorussia o in Qatar con un aereo noleggiato prima di riportarli in Ucraina, ha detto il funzionario.

“Sia i funzionari ucraini che quelli russi hanno collaborato”, ha detto il funzionario del Qatar, aggiungendo che l’Ucraina si è rivolta allo Stato arabo del Golfo per mediare con la Russia sui bambini.

Il Qatar, una piccola ma ricca potenza energetica che ha ambiziosi obiettivi di politica estera, è stato recentemente sotto i riflettori della diplomazia globale per aver mediato uno scambio di prigionieri tra Stati Uniti e Iran e mediato tra Israele e i militanti di Hamas sul potenziale rilascio degli ostaggi israeliani detenuti a Gaza.

Il bambino di 7 anni che si è riunito con la nonna venerdì era stato in Russia in un orfanotrofio “a causa della separazione dalla madre che era in Russia quando è scoppiata la guerra”, ha detto il funzionario.

A marzo la Corte penale internazionale (CPI) ha emesso un mandato di arresto nei confronti del presidente russo Vladimir Putin, accusandolo del crimine di guerra di aver deportato illegalmente centinaia di bambini dall’Ucraina.

L’inviato di Mosca presso le Nazioni Unite a New York, Vassily Nebenzia, ha però affermato poco dopo che la Russia non impedisce ai bambini di contattare parenti e amici, ovunque vivano, e che i genitori possono chiedere aiuto per ricongiungersi.