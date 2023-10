AgenPress – La resilienza degli ucraini deve garantire l’integrità del loro Stato, mentre il loro coraggio deve portare la pace.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha fatto il commento in questione tramite Telegram.

“Il coraggio ucraino deve portare la pace in Ucraina. E lo farà. La resilienza del nostro popolo deve garantire l’integrità del nostro Stato. E lo farà. La nostra unità deve permetterci di arrivare fino in fondo per cacciare l’occupante dalla nostra terra. E lo farà”.

“Coraggio. Resilienza. Unità. Questo è ciò che non possiamo perdere per non perdere l’Ucraina”.