Ucraina. Nelle ultime ore l’esercito di difesa ha respinto gli assalti delle truppe russe in diverse zone del paese

AgenPress – Le forze di difesa ucraine hanno respinto gli assalti delle truppe russe nelle direzioni Kupiansk, Bakhmut, Avdiivka, Marinka e Shakhtarske, mentre il giorno scorso lungo la linea del fronte si sono verificati complessivamente 57 scontri.

Lo afferma l’aggiornamento dello Stato maggiore generale delle forze armate.

“Le forze di difesa ucraine continuano le operazioni offensive in direzione di Melitopol e gli sforzi d’assalto in direzione di Bakhmut, infliggendo perdite alla manodopera e alle attrezzature nemiche, esaurendo il nemico lungo l’intera linea del fronte”, si legge nella dichiarazione.

Negli ultimi giorni, l’aeronautica militare ucraina ha effettuato 15 attacchi contro gruppi di uomini e attrezzature nemici, nonché un attacco contro un sistema missilistico antiaereo russo. Le forze missilistiche hanno colpito un gruppo di uomini e armi russi, un radar e quattro sistemi di artiglieria.

Allo stesso tempo, i russi hanno lanciato sette attacchi missilistici e 54 attacchi aerei, nonché 22 attacchi con sistemi MLR, sulle posizioni delle truppe ucraine e sulle aree popolate. A seguito degli attacchi terroristici russi sono state segnalate vittime civili, nonché danni a edifici residenziali e infrastrutture civili.

Secondo lo Stato Maggiore la situazione operativa nell’est e nel sud dell’Ucraina rimane difficile.

Sugli assi Volyn e Polissia la situazione non è cambiata in modo significativo poiché non sono stati individuati segni di formazione di gruppi offensivi nemici.

Nelle direzioni Sivershchyna e Slobozhanshchyna i russi mantengono la loro presenza nelle zone di confine, bombardando le zone popolate dal territorio russo. Più di 15 insediamenti, tra cui Popivka e Shalyhine nella regione di Sumy, furono colpiti da artiglieria e mortai, così come Udy, Vovchanski Khutory, Hatyshche e Budarky.

Nella direzione di Kupiansk, i soldati ucraini hanno respinto più di 15 attacchi nemici nei distretti di Sinkivka e Ivanivka, nella regione di Kharkiv. Inoltre, attacchi aerei russi hanno colpito le aree vicino a Pischane nella regione di Kharkiv e Nadiia nella regione di Luhansk. Circa 10 insediamenti, in particolare Kamianka, Synkivka, Kucherivka e Ivanivka nella regione di Kharkiv, sono stati colpiti da artiglieria e mortai.

In direzione di Lyman, i russi hanno lanciato attacchi aerei sulle aree di Druzheliubivka e Cherneshchyna, nella regione di Kharkiv; Bilohorivka, Serebrianske Forestry e Novoliubivka, regione di Luhansk; e Hryhorivka, Siversk e Spirne, nella regione di Donetsk. Più di 10 insediamenti sono stati sottoposti ad attacchi di artiglieria e mortai, tra cui Nevske e Bilohorivka nella regione di Luhansk e Rozdolivka, Novosadove, Torske e Spirne nella regione di Donetsk.

Sull’asse Bakhmut, le forze ucraine hanno respinto quattro attacchi dei russi vicino a Klishchiivka e Andriivka. Gli invasori hanno lanciato attacchi aerei sui distretti di Klishchiivka, Oleksandro-Shultyne, Bila Hora e Diliivka nella regione di Donetsk. Più di 15 insediamenti sono finiti sotto il fuoco di artiglieria e mortai, in particolare Orikhovo-Vasylivka, Ivanivske, Vasiukivka, Klishchiivka e Kurdiumivka nella regione di Donetsk.

Nella direzione di Avdiivka, le truppe russe hanno condotto operazioni d’assalto senza successo con il supporto dell’aviazione nelle aree di Avdiivka, Keramik, Stepove, Tonenke e Severne nella regione di Donetsk. In totale, gli ucraini hanno respinto oltre 15 attacchi dei russi. Gli attacchi aerei russi hanno preso di mira le aree vicino a Ocheretyne e Stepove nella regione di Donetsk. Circa 15 insediamenti, tra cui Ocheretyne, Lastochkine, Avdiivka, Pervomaiske e Nevelske nella regione di Donetsk, furono colpiti dall’artiglieria e dai mortai nemici.

Nella zona di Marinka, le forze ucraine hanno respinto con successo più di 15 attacchi dei russi nel distretto di Marinka, nella regione di Donetsk. Gli invasori hanno lanciato attacchi aerei contro i distretti di Marinka, Pobieda e Novomykhailivka nella regione di Donetsk. Oltre 10 insediamenti sono finiti sotto il fuoco dell’artiglieria e dei mortai russi, tra cui Krasnohorivka, Heorhiivka, Marinka, Pobieda e Novomykhailivka nella regione di Donetsk.

Nella direzione di Shakhtarske, le forze ucraine hanno respinto un attacco nemico nell’area a nord di Pryiutne, nella regione di Donetsk. Vodiane, Vuhledar, Prechystivka, Makarivka e Urozhaine nella regione di Donetsk sono state sottoposte a colpi di artiglieria e mortai.

Nella direzione di Zaporizhzhia, i russi hanno tentato tre volte di riconquistare posizioni nella zona di Robotyne, senza successo. Più di 15 insediamenti, in particolare Huliaipole, Mala Tokmachka, Poltavka, Robotyne e Stepove nella regione di Zaporizhzhia, furono colpiti dall’artiglieria e dai mortai russi.

Nella direzione di Kherson, gli invasori hanno lanciato attacchi aerei nelle aree di Burhunka, Odradokamianka, Mykolaivka, Olhivka e Stepanivka nella regione di Kherson e Ivanivka nella regione di Mykolaiv. Zolota Balka, Kherson e Chornobayivka nella regione di Kherson furono sottoposti ad attacchi di artiglieria e mortai russi