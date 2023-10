Rinaldi (europarlamentare): altre notizie preoccupanti su giudice Catania, istituzioni che ne pensano?

AgenPress. “Dopo i like ai post che mandano a quel paese il ministro Salvini, la partecipazione a manifestazioni di estrema sinistra in piazze dove si insultano i poliziotti e le persone in divisa, ci chiedevamo cos’altro dovesse emergere sul magistrato di Catania, in materia di imparzialità e terzietà.

Oggi le notizie raccontano del giudice Apostolico rapido a scagionare il proprio figlio dopo una manifestazione contro la polizia. È stata solerte anche a segnalare i manifestanti che insultavano e oltraggiavano le forze dell’ordine dell’agosto 2018 a Catania? E le istituzioni, che ne pensano di tutto questo?”

Così in una nota Antonio Maria Rinaldi, europarlamentare della Lega.