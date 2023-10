Israele. Esercito, nelle mani dei terroristi di Hamas ci sono ancora 155 ostaggi. E’ una situazione complicata

AgenPress – Secondo le forze di difesa israeliane, i terroristi di Hamas tengono 155 ostaggi dopo l’attacco a sorpresa contro Israele.

Proseguono gli sforzi su più fronti per ottenere la liberazione degli ostaggi. Le truppe stanno lavorando per riportare indietro i prigionieri “immediatamente” e “senza condizioni”, ha detto domenica il presidente israeliano Isaac Herzog.

“Stiamo facendo del nostro meglio, ovviamente, per identificare il loro esatto destino attraverso varie fonti, e chiediamo alla comunità internazionale una condanna inequivocabile e la liberazione degli ostaggi”, ha detto Herzog.

Herzog ha detto che è una “situazione complicata” perché Hamas “non obbedisce ad alcuna regola del diritto umanitario internazionale in alcun modo o formato. Già da anni trattengono soldati israeliani, corpi e cittadini dei round precedenti, senza nemmeno fornire alcuna informazione sul loro destino, dove si trovano e come si sentono”.

Ha detto che c’è “un grande sforzo internazionale” per riportare indietro gli ostaggi e ha ringraziato in particolare gli Stati Uniti per il loro sostegno.

Il presidente israeliano ha detto che alcuni degli ostaggi necessitano di farmaci e cure speciali, definendo la situazione della loro salute “estremamente fragile”.