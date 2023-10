Iran. Se Israele continua con l’aggressione a Gaza non saremo spettatori. Fermeremo la sua macchina omicida

AgenPress – Il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amirabdollahian ha avvertito oggi che il suo Paese “non può restare spettatore di questa situazione” se la guerra continua.

“Se non si riesce a fermare l’aggressione contro Gaza, l’espansione dei fronti di guerra non è esclusa e la sua possibilità aumenta ogni ora”, ha detto in un’intervista ad Al Jazeera.

“La continua aggressione e l’assenza di una soluzione politica aggiungono benzina sul fuoco e le cose potrebbero andare fuori controllo”, ha aggiunto Amirabdollahian.

“I Paesi musulmani e le nazioni libere del mondo dovrebbero intraprendere un’azione decisiva e immediata per fermare la macchina omicida israeliana contro l’indifeso popolo palestinese nella Striscia di Gaza”, ha detto ieri il presidente iraniano Ebrahim Raisi durante un colloquio telefonico con il sultano dell’Oman, Haitham bin Tarik.

Il leader iraniano ha anche lanciato l’allarme sui “complotti di Israele e dei suoi alleati per compiere un massacro a Gaza e costringere i palestinesi a evacuare la città”. In un colloquio telefonico separato con l’emiro del Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Raisi ha sottolineato: “I sionisti e i loro sostenitori dovrebbero sapere che nulla può fermare i palestinesi. Nessun ordine sarà stabilito nella regione, senza considerare i diritti dei palestinesi”.