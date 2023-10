Gaza. Il dolore di 50.000 donne incinte, 5mila partoriranno il prossimo mese. Sistema sanitario al collasso

AgenPress – Le 50.000 donne incinte di Gaza si trovano ad affrontare una situazione da “incubo” con il sistema sanitario dell’enclave sull’orlo del collasso, ha affermato Dominic Allen, rappresentante del Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (UNFPA) per lo stato di Palestina.

“Lo stesso sistema sanitario a Gaza è fondamentale. È sotto attacco, sull’orlo del collasso e queste donne incinte di cui siamo seriamente preoccupati non hanno nessun posto dove andare. Stanno affrontando sfide impensabili”, ha detto Allen, aggiungendo che circa 5.000 delle 50.000 donne incinte dovrebbero partorire nel prossimo mese, e alcune di loro potrebbero andare incontro a complicazioni.

“Immaginate di affrontare questo processo nelle fasi finali e nell’ultimo trimestre prima del parto, con possibili complicazioni, senza vestiti, senza igiene, senza supporto, e senza essere sicuri di cosa il giorno successivo, l’ora successiva, il minuto successivo porteranno per sé e per il loro bambino non ancora nato”, ha detto Allen.

Le storie che escono dagli ospedali sono state “strazianti”, ha detto Allen. Un’ostetrica di un ospedale di maternità a Gaza ha detto ad Allen che dall’inizio del conflitto, alcune ostetriche non sono state in grado nemmeno di raggiungere il reparto maternità per fornire assistenza a causa dell’ambiente non sicuro.