Cerreto (FDI): troppi giovani in sovrappeso subito una legge sull’educazione alimentare

AgenPress. “I dati che emergono sul problema dell’obesità adolescenziali sono allarmanti e secondo la statitistica il Sud e le aree interne sono maggiormente colpite, questo anche per la scelta di cibo non di qualità. È indispensabile cambiare la tendenza ed è per questo motivo che Fratelli d’Italia ha presentato una proposta di legge di cui sono co-firmatario sull’ introduzione dell’insegnamento dell’educazione alimentare nei corsi scolastici del primo e del secondo ciclo di istruzione. Riteniamo che la scuola, in questo contesto, giochi un ruolo alla pari delle famiglie.

L’educazione alimentare contribuisce infatti alla conoscenza dell’agricoltura sostenibile, della sovranità alimentare, dell’importanza della scelta dei prodotti sani e aiuta a comprendere quanto sia fondamentale il connubio cibo e sport. Un buon atleta segue un regime alimentare equilibrato che gli consente di essere sempre al massimo del proprio rendimento.

I giovani italiani hanno la fortuna di vivere in un Paese in cui l’agricoltura e l’agroalimentare sono un punto d’eccellenza mondiale e attraverso la giusta formazione e informazione sulla scelta del cibo e sulla corretta combinazione di nutrienti da assumere quotidianamente, il fenomeno dell’obesità scenderà in punti percentuale.”

Lo ha dichiarato l’on. Marco Cerreto, capogruppo in Commississione Agricoltura, a margine dell’evento Giovani, sport e cibo, svoltosi all’interno del Villaggio Coldiretti.