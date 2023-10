Radicali. Basta fare affari con criminali come Putin e i finanziatori di Hamas. Meloni si consegna ai regimi totalitari?

Il #PianoMattei che ha in mente la Meloni è il Piano Hamas? Vogliamo proprio sperare di no.

L’Italia ha bisogno di essere autosufficiente, quello che sta accadendo in #Ucraina e in #MedioOriente dimostra ancora una volta come la questione energetica sia centrale nello scacchiere geopolitico, proprio per questo ha davvero dell’incredibile dover constatare come nel nostro Paese la competenza energetica sia materia concorrente tra Stato e regioni.