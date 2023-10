Pisa. Accoltella la compagna alla gola, è grave. Arrestato alla stazione mentre tentava di scappare

AgenPress – Una donna di 57 anni, italiana, è stata accoltellata alla gola dal compagno stamani a Pontedera (Pisa). L’aggressione è stata in strada, via de Nicola.

Secondo quanto risulta ai carabinieri, non è la prima volta che il compagno, un uomo di Livorno, avrebbe cercato di uccidere la donna; era già successo in passato ma, si apprende ancora, lei aveva sempre rifiutato l’applicazione del protocollo ‘codice rosa’ per le donne vittime di violenza.

La donna è stata soccorsa dal 118 e portata in ospedale, in codice rosso dove è stata sottoposta ad intervento chirurgico d’urgenza. L’uomo, invece, è scappato. E’ subito partita una ricerca per le vie del centro da parte delle forze dell’ordine. I carabinieri lo hanno arrestato poi alla stazione ferroviaria mentre cercava di fuggire.