Manovra. Bonomi, è ragionevole, ma servono interventi strutturali. Importante tenere i conti in ordine

AgenPress – “E’ una manovra che ha dimostrato ragionevolezza. Quindi ovviamente questo è un punto di merito, contiene molti interventi congiunturali ancorché interventi che noi auspicavamo, come la riconferma del taglio contributivo del cuneo fiscale che però è ancora congiunturale”.

E’ quanto ha detto dice il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, nel suo intervento al convegno dei Giovani Imprenditori. “È ovvio – sottolinea – che se vogliamo fare interventi strutturali dobbiamo aggredire la spesa pubblica” o “diventa difficile trovare risorse per fare interventi strutturali che mirino alla crescita, la via per rassicurare mercati”.

“E’ positivo che si faccia un bagno di realtà e di ragionevolezza: tenere i conti in ordine è importante per chi come noi ha un debito pubblico così pesante in un momento in cui i tassi schizzano alle stelle. Quando Giorgetti dice ‘mi mancano 15 miliardi’ solo per l’aumento de tassi, dà l’idea di cosa stiamo parlando”, ha aggiunto Bonomi.

“Sulla parte fiscale il nostro auspicio era quello di avere un fisco che stimolasse gli investimenti, ne abbiamo necessità per agganciare le transizioni”. Gli investimenti sono rallentati, “non ce lo possiamo permettere”.