Israele. Documenti “top secret”. Hamas ha ordinato di uccidere più civili possibile, compresi bambini, e prendere ostaggi

AgenPress – Documenti ottenuti esclusivamente da NBC News mostrano che Hamas ha creato piani dettagliati per prendere di mira le scuole elementari e un centro giovanile nel kibbutz israeliano di Kfar Sa’ad, per “uccidere quante più persone possibile”, sequestrare ostaggi e trasferirli rapidamente nella Striscia di Gaza. .

I piani di attacco, definiti “top secret” in arabo, sembrano essere ordini impartiti a due unità altamente addestrate di Hamas di circondare e infiltrarsi nei villaggi e prendere di mira i luoghi in cui si radunano civili, compresi i bambini. Le autorità israeliane stanno ancora determinando il bilancio delle vittime a Kfar Sa’ad.

I documenti sono stati trovati sui corpi dei terroristi di Hamas dai primi soccorritori israeliani. Includono mappe dettagliate e mostrano che Hamas intendeva uccidere o prendere in ostaggio civili e scolari.

Una pagina etichettata “Top Secret” delinea un piano di attacco per Kfar Sa’ad, dicendo che “l’unità di combattimento 1” è diretta a “contenere la nuova scuola di Da’at”, mentre “l’unità di combattimento 2” è quella di “raccogliere ostaggi”. “cerca nel centro giovanile Bnei Akiva” e “cerca nella vecchia scuola Da’at”.

Un’altra pagina intitolata “Manovra Top Secret” descrive un piano per un’unità di Hamas per proteggere il lato est di Kfar Sa’ad mentre una seconda unità controlla l’ovest. Dice “uccidi quanti più possibile” e “cattura ostaggi”. Altri ordini includono circondare una sala da pranzo e tenervi degli ostaggi.

Il piano dettagliato per attaccare Kfar Sa’ad fa parte di una serie di documenti che i funzionari israeliani stanno analizzando, secondo una fonte dell’esercito israeliano e una del governo. Il video di sorveglianza dei terroristi di Hamas che entrano in un kibbutz il 7 ottobre mostra tattiche simili a quelle esposte nei documenti ottenuti da NBC News.

I funzionari israeliani hanno affermato che il gruppo più ampio di documenti mostra che Hamas raccoglieva sistematicamente informazioni su ogni kibbutz al confine con Gaza e creava piani di attacco specifici per ogni villaggio che includevano il targeting intenzionale di donne e bambini.

Il piano di attacchi coordinati è in contrasto con le recenti affermazioni di Hamas secondo cui non avrebbe ucciso bambini. Un video diffuso venerdì da Hamas mostrava terroristi armati che prendevano bambini israeliani presi in ostaggio, compresi i neonati.

I documenti di Hamas, le riprese delle conseguenze del massacro e le interviste a testimoni oculari e ai primi soccorritori raccontano una storia straziante.

“Ho visto bambini assassinati. Ho visto bambini assassinati. Ho visto madri e bambini assassinati insieme”, ha detto Yossi Landau, comandante della ZAKA, un’organizzazione israeliana di primo soccorso.

Il Kibbutz Kfar Aza è stato uno dei luoghi più colpiti dall’attacco terroristico senza precedenti della mattina di sabato 7 ottobre. Le mappe di Hamas ottenute da NBC News mostrano cerchi blu intorno a Kfar Sa’ad e ad altri tre villaggi che confinano anch’essi con Gaza: Kfar Aza, Nahal Oz e Alumim.