Hezbollah e Hamas, organizzazioni terroristiche nemiche di Israele. Iran addestra e fornisce armi ad entrambe

AgenPress – Hezbollah – che significa “partito di Dio” o “partito di Allah” – è un partito politico e gruppo militante musulmano sciita, sostenuto dall’Iran, con sede in Libano. È stata fondata negli anni ’80 nel mezzo della quindicennale guerra civile libanese ed è guidata dal suo segretario generale Hassan Nasrallah dal 1992. Oggi controlla gran parte delle aree a maggioranza sciita del Libano, comprese parti della capitale Beirut.

Hezbollah è stato designato come organizzazione terroristica da diversi paesi, tra cui Stati Uniti e Israele.

Il gruppo si scontra da decenni con Israele, che è considerato il “principale nemico” di Hezbollah, fin dall’occupazione israeliana del Libano meridionale nel 1978, secondo il Council on Foreign Relations, un think tank indipendente con sede a New York .

“Anche dopo il ritiro ufficiale dal Libano meridionale nel 2000, Israele ha continuato a scontrarsi con Hezbollah”, inclusa una guerra durata un mese nel 2006, ha affermato il Council on Foreign Relations.

Hezbollah è stato accusato di molteplici attacchi terroristici contro obiettivi ebrei e israeliani all’estero. La sua portata non si limita al Libano, con “prove di operazioni di Hezbollah in Africa, nelle Americhe e in Asia”, secondo il Council on Foreign Relations.

Il gruppo è stato anche coinvolto nella guerra civile siriana, unendosi all’Iran e alla Russia a sostegno del governo siriano.

Come partito politico, Hezbollah e i suoi alleati hanno perso la maggioranza nel parlamento libanese composto da 128 membri nelle elezioni dello scorso anno. Anche se “rimane il partito dominante della comunità sciita e un gruppo armato estremamente potente che non esita a usare la forza all’interno e all’esterno del paese per perseguire i propri obiettivi o quelli dell’Iran”, il Middle East Institute, un istituto con sede a Washington, DC think tank imparziale.

Hamas e Hezbollah sono uniti nel rifiutare il diritto di esistere di Israele e sono considerati gruppi terroristici dagli Stati Uniti, da Israele e da altri paesi.

Sono entrambi gruppi militanti islamici, anche se Hamas appartiene al ramo sunnita e Hezbollah a quello sciita.

Hamas controlla il territorio palestinese di Gaza, situato al confine sud-occidentale di Israele, mentre Hezbollah ha sede in Libano, al confine settentrionale di Israele.

È noto da tempo che l’Iran fornisce supporto, addestramento e armi a entrambi i gruppi di resistenza armata, che sono considerati i più grandi in una rete di gruppi per procura di Teheran ai confini di Israele.

“L’Iran sembra essere il capo della ‘piovra del terrore.’ Un braccio Hezbollah, un altro Hamas”, ha detto Naftali Bennett, ex primo ministro israeliano, durante un briefing organizzato martedì dalle Federazioni ebraiche del Nord America.

Gli Stati Uniti sono “profondamente preoccupati” per la possibilità che Hezbollah apra un secondo fronte alla lotta di Israele e stanno “lavorando con Israele e con i nostri partner in tutta la regione per contenere questo a Gaza”, ha detto lunedì ai giornalisti un alto funzionario americano.

Non è chiaro se l’Iran abbia svolto un ruolo fondamentale nell’orchestrazione dell’attacco di Hamas. Lunedì, il portavoce della Casa Bianca John Kirby ha detto che, sebbene l’Iran abbia “un certo grado di complicità”, l’amministrazione deve ancora scoprire “prove concrete e tangibili” del suo coinvolgimento.