Hamas ringrazia Putin per le parole contro “l’aggressione israeliana e la sua opposizione all’assedio di Gaza”

AgenPress – Hamas, il gruppo islamico che governa Gaza, ha detto di accogliere con favore gli “instancabili sforzi della Russia per porre fine all’aggressione israeliana” contro i militanti.

“Apprezziamo la posizione del presidente russo Vladimir Putin riguardo all’aggressione sionista contro il nostro popolo e la sua opposizione all’assedio di Gaza, al taglio degli aiuti umanitari e agli attacchi contro i civili sicuri”.

Mercoledì Putin ha invitato entrambe le parti in conflitto tra Israele e Hamas a “minimizzare o ridurre a zero” le vittime civili, e venerdì il Ministero degli Esteri di Mosca ha lanciato analoghi appelli alla calma.

La pubblicazione rileva che Putin afferma questo in un momento in cui la Russia continua la sua spietata campagna militare contro l’Ucraina ed è sotto inchiesta da parte della Corte penale internazionale per crimini contro l’umanità.

Oltre ai commenti di Putin, venerdì l’ambasciatore russo presso le Nazioni Unite ha diffuso una risoluzione che chiede un “cessate il fuoco”.

Putin ha annunciato la necessità di negoziati israelo-palestinesi, il cui risultato, a suo avviso, dovrebbe essere la creazione di una Palestina indipendente con capitale a Gerusalemme est.