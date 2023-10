Gli Stati Uniti consigliano ai cittadini di Gaza di spostarsi al Sud verso il valico egiziano di Rafah

AgenPress – Il governo degli Stati Uniti ha consigliato ai suoi cittadini di Gaza di spostarsi a sud verso il valico di frontiera di Rafah con l’Egitto per essere pronti alla sua possibile riapertura nel mezzo della crisi umanitaria nell’enclave costiera dopo che un attacco di Hamas in Israele ha provocato ritorsioni militari israeliane.

Washington ha collaborato con Egitto, Israele e Qatar per cercare di aprire il valico di Rafah per un orario limitato sabato pomeriggio per consentire ai palestinesi-americani di andarsene, ha detto ai giornalisti un alto funzionario del Dipartimento di Stato in viaggio con il Segretario di Stato americano Antony Blinken.

Ma non è chiaro se il gruppo islamico palestinese Hamas, che controlla Gaza, consentirebbe l’accesso al valico, o se qualche cittadino americano sarebbe in grado di uscire, ha detto in seguito il funzionario. Non è ancora noto se gli Stati Uniti faranno un altro tentativo per far aprire Rafah domenica.

“Abbiamo informato i cittadini statunitensi a Gaza con i quali siamo in contatto che, se ritengono che la zona sia sicura, potrebbero voler avvicinarsi al valico di frontiera di Rafah”, ha detto un portavoce del Dipartimento di Stato americano. “Se il passaggio viene aperto, il preavviso potrebbe essere minimo e potrebbe essere aperto solo per un tempo limitato.”

Il governo degli Stati Uniti stima che il numero di palestinesi-americani con doppia cittadinanza a Gaza sia compreso tra 500 e 600 su una popolazione di 2,3 milioni di abitanti della Striscia, e Washington spera di mettere molti dei suoi connazionali fuori pericolo.