Francia. Louvre chiuso per motivi sicurezza, allerta bomba alla Reggia di Versailles. 7mila soldati in tutto il Paese

AgenPress – Migliaia di visitatori sono stati evacuati dal Louvre di Parigi dopo che il personale del museo ha ricevuto una minaccia scritta.

L’avvertimento di sabato è arrivato mentre la Francia è in massima allerta per attacchi terroristici dopo l’ uccisione di un insegnante da parte di un sospetto islamista radicale venerdì nel nord del paese.

Il museo ha detto che sarebbe rimasto chiuso tutto il pomeriggio “per motivi di sicurezza” e che la polizia e il personale stavano effettuando “verifica” degli edifici dopo che circa 15.000 persone avevano ricevuto l’ordine di andarsene.

I funzionari del Louvre hanno affermato di aver ricevuto un messaggio scritto sabato mattina “in cui si afferma che esiste un rischio per il museo e i suoi visitatori”. Hanno detto di aver “scelto di evacuare e chiudere per la giornata per effettuare controlli essenziali”, aggiungendo che coloro che avevano prenotato i biglietti per la visita saranno rimborsati.

Alcune ore dopo la chiusura del Louvre, anche il Castello di Versailles è stato evacuato a causa della minaccia di una bomba.

Circa 7.000 soldati sono stati dispiegati in tutto il paese mentre la minaccia terroristica è stata sollevata questo fine settimana. Dominique Bernard, 57 anni, insegnante di letteratura francese, è stato accoltellato a morte nel cortile del liceo Gambetta-Carnot di Arras venerdì mattina. Altri tre membri del personale sono rimasti feriti, due dei quali in modo grave. Bernard, padre di tre figli, insegnava nella scuola dagli anni ’80.

Un ex allievo di 20 anni di nome Mohammed M, nato nel Nord Caucusus della Russia, a maggioranza musulmana, è stato arrestato ed è interrogato dalla polizia antiterrorismo. Era stato inserito nella lista di sicurezza francese Fiche S come sospetto islamista radicale ed era sotto stretta sorveglianza, comprese le intercettazioni telefoniche. La polizia lo aveva fermato e perquisito giovedì, ma non aveva trovato motivo di trattenerlo.

Il Louvre, il museo più grande del mondo e sede della Gioconda di Leonardo da Vinci, della statua della Venere di Milo e di molti altri capolavori riconosciuti a livello internazionale, conta fino a 40.000 visitatori al giorno.