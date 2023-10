Egitto. Aperto il valico di Rafah da Gaza all’Eg è aperto, ma le strade sono “inutilizzabili”, dice il ministro degli Esteri

AgenPress – Il valico di Rafah tra Gaza e l’Egitto è aperto, ma i bombardamenti aerei hanno reso le strade sul lato di Gaza “inutilizzabili”, ha detto sabato il ministro degli Esteri egiziano Sameh Shoukry. “Il valico di Rafah è ufficialmente aperto sul lato egiziano, è sempre stato aperto”.

Il funzionario egiziano ha affermato che se i cittadini stranieri a Gaza riusciranno a superare il valico di Rafah, il governo egiziano aiuterà a facilitare i voli per riportarli nei loro paesi d’origine.

“Se tutte le procedure saranno state debitamente seguite e avranno verificato i loro documenti sul lato di Gaza per attraversare, forniremo loro tutte le strutture in collaborazione con le loro ambasciate per portarli al punto di partenza”.

Shoukry ha detto che l’Egitto ha cercato di collaborare con le Nazioni Unite per inviare aiuti umanitari a Gaza, ma non ha ricevuto l’autorizzazione adeguata per farlo.

Shoukry ha anche esortato alla protezione della vita dei civili nel conflitto.

“Stiamo sostenendo la necessità di rispettare il diritto internazionale umanitario, la necessità di affrontare le preoccupazioni e le circostanze molto difficili in cui si trovano i civili palestinesi. Abbiamo bisogno di una maggiore protezione affinché i civili non finiscano sotto il fuoco”, ha detto Shoukry. “Siamo stati molto chiari nel dire che non accettiamo alcuna forma di presa di mira contro civili innocenti”.

Il valico di Rafah tra Gaza e l’Egitto è stato lasciato come l’ unico sbocco praticabile per far uscire le persone dall’enclave assediata – e per farvi entrare i rifornimenti. Ma non è chiaro se il passaggio sia operativo.

Il Dipartimento di Stato americano aveva precedentemente indicato che il punto di ingresso egiziano “potrebbe essere aperto” agli americani che cercavano di uscire da Gaza, ma i media locali hanno riferito che i cittadini statunitensi e altri cittadini stranieri che hanno raggiunto il valico non sono riusciti a lasciare Gaza sabato.