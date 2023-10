Ucraina. Forze di difesa, respinti più di 20 attacchi nemici nel settore di Avdiivka. I russi strisciano come scarafaggi, ce ne sono molti

AgenPress – Nel settore di Avdiivka, negli ultimi giorni i difensori ucraini hanno respinto più di 20 attacchi nemici nelle aree di diversi insediamenti.

Lo ha affermato lo stato maggiore delle forze armate ucraine nel suo aggiornamento mattutino su Facebook.

“Le Forze di Difesa dell’Ucraina continuano a condurre la difesa nell’est e nel sud dell’Ucraina, le operazioni offensive nella direzione di Melitopol e le azioni offensive nella direzione di Bakhmut, eliminano il nemico, liberano gradualmente i territori temporaneamente occupati, guadagnano un punto d’appoggio sui risultati raggiunti confini”, si legge nel rapporto.

Secondo lo Stato Maggiore Generale, nelle ultime 24 ore sono stati segnalati 64 scontri. In totale, il nemico ha lanciato 4 attacchi missilistici e 65 attacchi aerei, ha effettuato 54 attacchi utilizzando sistemi missilistici a lancio multiplo per attaccare le posizioni delle truppe ucraine e le aree popolate. Gli edifici residenziali privati ​​e altre infrastrutture civili hanno subito danni e distruzioni.

Nel settore Avdiivka, nell’area di responsabilità del gruppo strategico-operativo Tavria, il nemico tenta senza successo di sfondare le difese ucraine. Le forze ucraine hanno respinto più di 20 attacchi nemici nelle aree degli insediamenti di Avdiivka, Lastochkyne, Tonenke, Pervomaiske e Nevelske nella regione di Donetsk.

“La situazione è molto difficile già dal quarto giorno: gli occupanti hanno intensificato i bombardamenti, cercano di avanzare con l’aiuto di veicoli blindati, ma i soldati ucraini mantengono le loro posizioni”, ha detto Vitaly Barabash, capo dell’amministrazione militare di Avdiivka.

Ci sono stati diversi attacchi missilistici sulla città stessa. Non hanno nemmeno contato le posizioni – ce n’erano molte – centinaia di attacchi alle posizioni. Decine a notte in tutta la città stessa. Gli assalti non si fermano né di giorno né di notte – (i russi) si arrampicano come scarafaggi.

Secondo Barabash, gli occupanti vogliono circondare Avdiivka e si concentrano sugli attacchi con le bandiere del nord e del sud. Ma i soldati ucraini “rimangono immutati nelle loro posizioni da quattro giorni, sono sicuro che resisteranno, perché queste non sono persone, questi sono titani”.

“Nelle ultime 24 ore abbiamo confermato: 1 morto, 4 feriti e due civili sotto le macerie, ma possiamo dire che le persone sono morte sotto le macerie, semplicemente non vediamo fisicamente i corpi”, ha aggiunto Barabash.

La logistica per Avdiivka ora è molto difficile. Durante il periodo di esacerbazione, le autorità hanno interrotto la fornitura di aiuti umanitari e cibo alla città.

“Stiamo solo cercando di garantire l’evacuazione. Se le persone hanno il desiderio e vogliono andare, allora cerchiamo di trovare delle lacune in questi bombardamenti. Ma in linea di principio, in città tutto è disponibile: cibo, igiene e medicine. Ce n’è abbastanza fornitura e con una riserva per diversi mesi”.