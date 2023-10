Storia e sviluppo dei bonus senza deposito: Un viaggio nel mondo dei casino online

AgenPress. I casinò online esistono dalla metà degli anni ’90. Nel 1996 c’erano solo 15 siti tra cui i giocatori potevano scegliere e questo numero è salito a oltre 200 nel 1997. Da allora, questo numero è aumentato esponenzialmente con nuovi siti di gioco d’azzardo che aprono le loro porte virtuali ogni mese. Man mano che la consapevolezza dei consumatori aumentava per questo mercato unico, gli operatori dei casinò volevano continuare a far crescere quella che sembrava all’epoca un’idea lucrativa: il gioco d’azzardo su internet. Così è nato l’avvento del bonus casinò. Inizialmente, queste promozioni erano basate sui depositi e offrivano piccoli bonus “match” in cui gli operatori eguagliavano il primo deposito effettuato da un giocatore. Man mano che il mercato cresceva e la concorrenza aumentava, l’offerta di bonus gratuiti senza deposito è stata introdotta nel 1998 mentre gli operatori competevano fieramente per la dominanza precoce del mercato. Nel mondo del gioco d’azzardo online di oggi, il bonus casinò senza deposito è diventato la promozione più ricercata e può presentarsi sotto forma di giri gratuiti, contanti gratuiti e bonus temporizzati. Per una spiegazione più dettagliata di ciascuno di questi tipi di promozioni dei casinò online, assicurati di consultare la nostra sezione dedicata ai bonus senza deposito in italia.

Come Funzionano le Promozioni Senza Deposito?

Il bonus senza deposito è stato creato come incentivo di marketing dagli operatori di casinò per incoraggiare i nuovi giocatori a iscriversi al loro sito. In cambio della registrazione, ai nuovi clienti veniva dato del denaro gratuito per provare i giochi e avere la possibilità di vincere denaro reale Questo stratagemma ha funzionato alla grande e gli operatori dei casinò hanno visto un enorme aumento non solo del traffico, ma anche di nuovi giocatori. Oggi è lo stesso, ma come per tutto il resto, gratuito non significa necessariamente gratuito e per ritirare le tue vincite, devi soddisfare quello che il casinò chiama requisiti di scommessa. Questo è il numero di volte che devi giocare i crediti gratuiti prima che diventino prelevabili. Un altro vincolo dei prelievi ‘NDB’ è che ai giocatori viene richiesto di effettuare un deposito minimo prima che il prelievo sia approvato. Questi termini sono stati progettati per scoraggiare le frodi e trattenere i giocatori, garantendo allo stesso tempo che queste promozioni rimanessero strumenti redditizi per acquisire nuovi clienti.

Una Storia Cronologica di Questi Incentivi dei Casinò Online

Esistono diversi tipi di bonus senza deposito offerti ai giocatori di casinò online e questi stanno costantemente cambiando a causa della concorrenza e delle nuove normative che entrano in vigore. Questo si vede più comunemente nel Regno Unito, dove la UK Gambling Commission sta costantemente aggiornando le loro leggi sul gioco d’azzardo e su come le offerte “gratuite” vengono promosse ai giocatori. Prima di guardare a ciò, diamo un’occhiata all’evoluzione di questo tipo di promozione e a come si è sviluppata.

1998 – Codici Coupon: All’inizio dei casinò online, i giocatori scaricavano il software, come quello di Windows Casino, offerto su CD ROM. Questi CD a volte includevano un codice coupon speciale che offriva circa 5 euro per provare il casinò gratuitamente, una strategia inizialmente implementata da RTG. Questo approccio ha reso popolari i bonus senza deposito come strumento per attrarre nuovi giocatori. Ad oggi, i codici coupon possono essere riscattati direttamente sulle piattaforme di gioco online.

2000/2001 – Accredito Automatico: Ispirati dal successo dei casinò RTG, altri operatori come Playtech e Microgaming hanno iniziato a offrire bonus senza deposito accreditati automaticamente, eliminando la necessità di un codice coupon. Il Casinò di Macao è stato il primo a offrire questa opzione, permettendo ai nuovi giocatori di ricevere un bonus in denaro al completamento della registrazione.

2003 – Giri Gratuiti: Nel 2003, in seguito all’introduzione di freerolls da parte di siti di poker come Party Poker, i casinò online hanno introdotto i bonus di giri gratuiti. Questi bonus, spesso offerti su slot popolari come Starburst e Gonzo’s Quest, sono diventati estremamente popolari, con alcuni casinò che li offrono insieme ai bonus di deposito. Inoltre, i giri gratuiti senza scommesse, che permettono ai giocatori di incassare immediatamente le vincite, hanno riscosso molto successo.

2003/2004 – Freerolls: I siti di poker online, ispirati dal successo dei bonus gratuiti dei casinò online, hanno iniziato a offrire freerolls, tornei di poker gratuiti con premi in denaro reale. Party Poker ha guidato questa tendenza, introducendo i freerolls nel 2003 e promuovendoli anche attraverso la pubblicità televisiva.

2005/2006 – Scommesse Gratuite: Le scommesse sportive online, soprattutto nel Regno Unito, hanno iniziato a offrire scommesse gratuite ai nuovi utenti. Grandi brand come William Hill e Bet365 offrivano scommesse gratuite da £5 nel Regno Unito, ma queste offerte non possono più essere pubblicizzate a causa dei cambiamenti nelle leggi di gioco del Regno Unito.

2006 – Basato sul Tempo: Microgaming ha introdotto un nuovo tipo di bonus senza deposito basato sul tempo, che permetteva ai nuovi giocatori di utilizzare denaro gratuito per giocare a qualsiasi gioco per un periodo di tempo stabilito, mantenendo le vincite fino a un certo importo. Nonostante l’attrattiva di queste offerte, pochi giocatori sono riusciti a incassare le vincite a causa di requisiti di scommessa rigorosi o di aver esaurito i crediti entro il tempo stabilito. Questo metodo non è più così comune, con i giri gratuiti e le chips gratuite che ora dominano lo spazio promozionale.