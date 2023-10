Putin. “Israele ha il diritto di difendersi, è stata attaccata”. E l’Ucraina non ha lo stesso diritto contro la sua “operazione speciale”?

AgenPress – Vladimir Putin ha affermato che una possibile operazione di terra da parte di Israele nella Striscia di Gaza porterebbe a “vittime assolutamente inaccettabili”.

“Sentiamo ora parlare di preparazione di un’operazione di terra. Sappiamo come andrà. Come posso dirlo? In uno stile semiprofessionale, l’uso di attrezzature pesanti nelle aree residenziali è difficile da eseguire. Ciò può portare a gravi conseguenze per tutti i lati”.

“La cosa più importante è che le perdite tra i civili saranno assolutamente inaccettabili”, ha aggiunto. “Ci sono quasi 2 milioni di persone che vivono lì”.

“La cosa più importante” in questo momento in Medio Oriente è un “immediato cessate il fuoco e la stabilizzazione della situazione sul terreno”. Putin ha ribadito che per la Russia la fine del conflitto israelo-palestinese è possibile solo con l’applicazione della soluzione dei Due Stati sancita dall’Onu, e per favorire i negoziati Mosca “è pronta a coordinarsi con tutti i partner dalla mentalità costruttiva”.

Israele è stata attaccata e quindi “ha il diritto di difendersi”, ma “la questione palestinese deve essere risolta pacificamente” con la creazione di uno Stato indipendente con Gerusalemme Est come sua capitale, ha detto ancora. Quanto sta succedendo è “una grande tragedia per i palestinesi e per gli israeliani”.

La stessa guerra di Putin in Ucraina ha causato centinaia di migliaia di vittime tra militari e civili e cancellato intere città, con scarsi guadagni per l’esercito russo. Di fronte alle affermazioni di Putin circa il diritto di Israele di difendersi, viene da chiedersi come mai lo stesso diritto non valga per l’Ucraina, paese sovrano che lui ha ordinato di bombardare uccidendo migliaia di cittadini innocenti, in quella che il dittatore russo ha definito “operazione speciale”.