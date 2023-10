Onu. Guterres invita Israele ad evitare con l’evacuazione una catastrofe umanitaria a Gaza

AgenPress – Il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres ha esortato le autorità israeliane a “evitare una catastrofe umanitaria”, ha detto un portavoce dopo che l’esercito israeliano ha invitato 1,1 milioni di persone che vivono nel nord di Gaza di evacuare le proprie case.

“Da ieri sera il segretario generale e la sua squadra stanno lavorando ai telefoni. È stato in costante contatto con le autorità israeliane esortandole a evitare una catastrofe umanitaria”, ha detto Stéphane Dujarric, portavoce del segretario generale, in un briefing presso la sede delle Nazioni Unite a New York venerdì.

“Ha anche avuto contatti telefonici con rappresentanti permanenti qui a New York e altri funzionari della regione”, ha aggiunto Dujarric.

Giovedì l’ONU ha dichiarato di essere stata informata dai suoi ufficiali di collegamento nell’esercito israeliano che “l’intera popolazione di Gaza a nord di Wadi Gaza dovrebbe trasferirsi a Gaza meridionale entro le prossime 24 ore”.

“E’ assolutamente irrealistico che un milione di persone possa spostarsi in 24 ore. Il segretario generale dell’Onu lo ha detto: è bene avvertire, ma l’avviso deve essere realistico per evitare conseguenze umanitarie devastanti”, ha detto ancora. “L’Ue è stata molto chiara nella condanna degli attacchi di Hamas. Israele ha diritto di difendersi ma in linea con il diritto internazionale. L’Ue ha già detto di essere contro qualsiasi attacco ai civili”.