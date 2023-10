Odessa. Rutte, i Paesi Bassi forniranno all’Ucraina missili Patriot e materiali per affrontare l’inverno

AgenPress – Il primo ministro olandese Mark Rutte ha dichiarato che i Paesi Bassi forniranno all’Ucraina missili per i sistemi di difesa aerea Patriot per aiutarla a difendersi dagli attacchi aerei russi.

“Quest’inverno la Russia cercherà di danneggiare il più possibile l’Ucraina. Quindi i Paesi Bassi forniranno ulteriori missili Patriot, in modo che l’Ucraina possa difendersi dai barbari attacchi aerei della Russia”, ha scritto Rutte su X .

Ha ringraziato il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky per averlo invitato e accolto a Odessa e ha sottolineato che i terribili eventi in Israele e Gaza “non distrarranno” i Paesi Bassi dalla guerra della Russia contro l’Ucraina.

Dopo aver visitato il porto di Odessa, il Primo Ministro dei Paesi Bassi ha anche annunciato l’intenzione del suo Paese di aiutare l’Ucraina ad acquisire motovedette.

“I Paesi Bassi aiuteranno l’Ucraina ad acquisire motovedette che possano aiutare a mantenere sicura la rotta di spedizione per le esportazioni di grano”, ha aggiunto Rutte, sottolineando che i Paesi Bassi hanno stanziato 100 milioni di euro per aiutare l’Ucraina, di cui 60 milioni di euro andranno a sostenere le imprese olandesi che vogliono partecipare alla ricostruzione dell’Ucraina. L’aiuto prevede anche la fornitura all’Ucraina dei materiali necessari per la preparazione all’inverno e, in particolare, l’acquisto di carburante. Vengono inoltre stanziati fondi per aiutare i territori non occupati.

I Paesi Bassi contribuiranno a garantire la sicurezza delle navi mercantili che attraversano corridoi alternativi nel Mar Nero.