AgenPress. “Siamo di fronte a una guerra santa. Lo è per espressa affermazione dei terroristi di Hamas. Non è una guerra per il territorio. Gaza è stata abbandonata dagli israeliani nel 2005. È una guerra religiosa che nega a Israele il diritto a esistere come patria del popolo ebraico. L’islam vuole conquistare l’Occidente in ginocchio”.

A dirlo il giornalista e saggista Magdi Cristiano Allam in un’intervista al quotidiano L’Identità.