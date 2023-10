Israele. Netanyahu: distruggeremo Hamas, questo è solo l’inizio. Critiche da Lapid, manda in delirio un’intera nazione

AgenPress – Israele distruggerà Hamas , non importa quanto tempo ci vorrà, e finirà la guerra più forte, ha detto il primo ministro Benjamin Netanyahu in un discorso insolito venerdì sera.

“Questo è solo l’inizio”, ha detto. “I nostri nemici hanno appena iniziato a pagarne il prezzo e non dirò altro. Questo è solo l’inizio. Distruggeremo e sradicheremo Hamas, arriveremo alla vittoria”.

Il Premier – che ha parlato a riposo sabbatico iniziato – ha ricordato di aver parlato con il presidente Usa Joe Biden e con altri leader mondiali che hanno mostrato ampio sostegno a Israele “Usciremo da questa guerra più forti”.

“Oggi capiamo tutti che stiamo lottando per la nostra casa, la nostra casa è per tutti noi, e stiamo combattendo come leoni. Non dimenticheremo mai le atrocità dei nostri nemici, che non perdoneremo e non lasceremo che il mondo o chiunque altro dimentica quello che è successo al popolo ebraico in passato”, ha detto Netanyahu.

Secondo lui, gli israeliani “combattono ferocemente i nemici da dieci anni, e questo è solo l’inizio, i nemici stanno appena cominciando a pagarne le conseguenze”.

Il capo dell’opposizione Yair Lapid ha attaccato Netanyahu per non aver fornito nuove informazioni, suscitando ansia tra gli israeliani per un discorso insolito durante lo Shabbat.

“Come può il primo ministro israeliano mandare in delirio un’intera nazione per un’insolita dichiarazione solo per poi non dire nulla sugli ostaggi, sul Nord, sulle evacuazioni?”. “Un primo ministro non dovrebbe fare queste dichiarazioni a meno che non abbia nuove informazioni.”

Nel suo breve discorso, Netanyahu ha anche sottolineato che Israele, attraverso i colloqui con il segretario di Stato americano Lloyd Austin , sta “assicurando la continuazione dei combattimenti” con le forniture americane in viaggio verso Israele.

Giovedì l’esercito israeliano ha avvertito 1,1 milioni di persone che vivono nel nord della Striscia di Gaza di lasciare le proprie case , tra i segnali che stava intensificando la sua offensiva in risposta ad Hamas in seguito agli attacchi terroristici del 7 ottobre che hanno ucciso più di 1.300 persone.

Secondo il Ministero della Sanità palestinese, gli aerei da guerra israeliani hanno effettuato attacchi aerei sul gas per sei giorni, riducendo strade e case in macerie, uccidendo più di 1.799 persone, tra cui 583 bambini, e ferendone altre 7.388.