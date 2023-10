Israele dice a un milione di abitanti di Gaza di evacuare

AgenPress. Nel suo avvertimento , Israele ha affermato che “i terroristi di Hamas si nascondono all’interno della città di Gaza nei tunnel sotto le case” e che voleva evitare di ferire i residenti civili di quelle case mentre li sradicavano.

“Civili di Gaza City, evacuate il sud per la vostra sicurezza e quella delle vostre famiglie e prendete le distanze dai terroristi di Hamas che vi usano come scudi umani”, recita l’avvertimento. “Nei giorni successivi, l’IDF continuerà a operare in modo significativo nella città di Gaza e farà grandi sforzi per evitare di danneggiare i civili”.

Hamas ha risposto all’avvertimento dicendo agli abitanti di Gaza di restare. Le Nazioni Unite hanno denunciato l’impossibilità di eseguire l’ordine di evacuazione e hanno invitato Israele a revocarlo. Alcune famiglie di Gaza stavano già facendo le valigie e lasciando le loro case venerdì.

Venerdì Hamas ha continuato a lanciare razzi contro le città di tutto Israele. Hezbollah, il gruppo terroristico libanese, ha minacciato di unirsi alla lotta contro Israele e funzionari iraniani, che finanziano entrambi i gruppi, hanno minacciato che il conflitto potrebbe ampliarsi.