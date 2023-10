Giordania. Blinken ad Amman incontra re Abdallah II. Aprire corridoi umanitari per la consegna degli aiuti a Gaza

AgenPress – Il segretario di Stato americano Antony Blinken, durante il suo incontro con il re giordano Abdullah II, ha sottolineato che “Hamas non difende il diritto del popolo palestinese alla dignità e all’autodeterminazione”.

Durante l’incontro, Blinken e re Abdullah hanno discusso dell’attacco di Hamas contro Israele di sabato e degli sforzi compiuti da allora per “assicurare il rilascio di tutti gli ostaggi ed evitare che il conflitto si allarghi”.

Blinken e re Abdullah hanno anche discusso di “come affrontare i bisogni umanitari dei civili a Gaza mentre Israele conduce operazioni di sicurezza legittime per difendersi dal terrorismo”, ha affermato, esprimendo apprezzamento per il “ruolo speciale della Giordania a Gerusalemme e come forza per la stabilità nella regione”.

C’è urgente bisogno di stabilire “corridoi umanitari per Gaza e consentire alle organizzazioni internazionali di operare liberamente”.

Abdullah ha affermato che il lavoro delle agenzie internazionali nella Striscia di Gaza non deve essere ostacolato, per consentire loro di svolgere i propri compiti umanitari, sottolineando l’importanza di intensificare gli sforzi internazionali per porre fine all’escalation a Gaza e nei suoi dintorni e prevenire un ulteriore deterioramento della situazione. situazione e le sue ricadute in Cisgiordania, secondo una dichiarazione della Corte reale.

Ha poi messo in guardia contro qualsiasi tentativo di sfollare con la forza i palestinesi da tutti i territori palestinesi o di provocarne lo sfollamento interno, chiedendo di evitare una propagazione della crisi nei paesi vicini e l’esacerbazione della questione dei rifugiati.

Il Re ha avvertito di infliggere punizioni collettive contro i residenti di Gaza, sollecitando la protezione dei civili innocenti da tutte le parti, in linea con i valori umani condivisi, il diritto internazionale e il diritto umanitario internazionale.

Ha ribadito la necessità di creare un orizzonte politico per garantire le prospettive di una pace giusta e globale sulla base della soluzione dei due Stati e prevenire lo scoppio di ulteriori cicli di violenza e guerra nella regione.

Il Re ha sottolineato la necessità di preservare lo status quo storico e giuridico nei luoghi santi islamici e cristiani di Gerusalemme, sottolineando i continui sforzi per salvaguardare questi luoghi santi sotto la custodia hashemita.

All’incontro hanno partecipato il Primo Ministro e Ministro degli Esteri Ayman Safadi, il Direttore dell’Ufficio di Sua Maestà Jafar Hassan, il Direttore del Dipartimento di Intelligence Generale, il Magg. Gen. Ahmad Husni, e l’Ambasciatore degli Stati Uniti in Giordania Yael Lempert.

In precedenza, Safadi aveva incontrato Blinken e discusso gli sforzi per porre fine alla pericolosa escalation e garantire la fornitura di aiuti umanitari alla Striscia di Gaza.

