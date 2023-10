Giordania. Antony Blinken incontra il leader palestinese Mahmoud Abbas, oppositore di Haman

AgenPress – Il segretario di Stato Antony Blinken incontrerà il presidente palestinese Mahmoud Abbas in Giordania nell’ambito della sua visita nella regione dopo l’attacco di Hamas.

Abbas è a capo dell’Autorità Palestinese, che amministra parzialmente la Cisgiordania occupata. Il suo movimento Fatah si oppone da tempo a Hamas, il gruppo islamico che controlla Gaza.

Giovedì Abbas ha condannato la violenza contro i civili in seguito al sanguinoso attacco dei militanti di Hamas contro Israele e al bombardamento della Striscia di Gaza da parte di Israele.

“Il Segretario ha espresso le sue condoglianze alle famiglie delle vittime civili palestinesi di questo conflitto e ha ribadito che Hamas non difende il legittimo diritto del popolo palestinese alla dignità, alla libertà, alla giustizia e all’autodeterminazione”, ha detto il portavoce del dipartimento Matt Miller.

“Il Segretario ha ringraziato il Presidente Abbas e la sua squadra per il loro lavoro volto a calmare ulteriormente la situazione a beneficio dei palestinesi, degli israeliani e delle decine di migliaia di americani che chiamano casa la Cisgiordania. Blinken ha riaffermato l’impegno degli Stati Uniti alla cooperazione con la Cisgiordania La leadership e il popolo palestinese sugli sforzi per garantire la sicurezza a tutti”.

Il viaggio di Blinken in Giordania, situata lungo gran parte del confine orientale di Israele, arriva dopo aver trascorso del tempo incontrando funzionari israeliani e persone direttamente colpite dall’attacco e dalla guerra, che ha ucciso più di 1.300 israeliani e almeno 27 americani. A Gaza, più di 1.500 persone sono state uccise negli attacchi aerei israeliani e crescono i timori di una crisi umanitaria.

Blinken ha anche incontrato il re di Giordania Abdullah II, con cui il presidente Joe Biden è in contatto dallo scoppio della crisi. Il leader giordano è stato per decenni un mediatore chiave nei negoziati legati al Medio Oriente.

Con Abdullah ha discusso dei “terribili attacchi terroristici di Hamas contro Israele”, ha detto in un comunicato il portavoce del Dipartimento di Stato Matthew Miller. Hanno parlato anche di “sforzi per garantire il rilascio di tutti gli ostaggi e impedire che il conflitto si allarghi”.

“Ha sottolineato che Hamas non difende il diritto del popolo palestinese alla dignità e all’autodeterminazione e ha discusso le modalità per affrontare i bisogni umanitari dei civili a Gaza mentre Israele conduce operazioni di sicurezza legittime per difendersi dai terroristi”.

Il vice consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jon Finer, ha dichiarato giovedì in un’intervista a “Morning Joe” della MSNBC che il messaggio che Blinken intende trasmettere ad Abbas è di cercare di mantenere la calma in Cisgiordania perché è nell’interesse sia di Israele che dei palestinesi. .

“Le cose sono rimaste relativamente tranquille in Cisgiordania durante lo scoppio di questo conflitto oltre il confine con Gaza, e speriamo che rimanga così”, ha detto. “E credo che il presidente Abbas e il segretario Blinken discuteranno come farlo al meglio, quale sostegno possiamo offrire all’Autorità Palestinese mentre continua a contribuire a garantire la sicurezza in Cisgiordania”.

Abbas è sotto pressione da parte dei palestinesi a causa del blocco israeliano ed egiziano sulla Striscia di Gaza e dei devastanti attacchi aerei israeliani su Gaza in risposta all’attacco di Hamas. Venerdì l’esercito israeliano ha ordinato ai residenti del nord di Gaza di evacuare il sud, sollevando timori che un potenziale attacco di terra possa essere imminente.

Giovedì, mentre Blinken incontrava i funzionari israeliani, Abdullah ha parlato con Abbas separatamente e ha discusso “come fermare l’aggressione totale contro il nostro popolo palestinese in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza”, secondo la Palestine News & Information Agency, o WAFA .

Durante la conversazione, Abbas ha chiesto la fine immediata delle aggressioni contro i palestinesi e la necessità di fornire aiuti umanitari a Gaza, nonché acqua ed elettricità nell’enclave che Israele ha tagliato fuori come parte di un assedio totale. L’agenzia di stampa ha affermato che Abbas ha chiesto un’azione politica per porre fine all’occupazione israeliana, ma ha anche affermato che su entrambi i lati del conflitto i civili, i prigionieri e i detenuti dovrebbero essere rilasciati.

Abbas ha riaffermato la sua convinzione che l’Organizzazione per la Liberazione della Palestina è il gruppo legittimo che rappresenta tutti i palestinesi; non Hamas, a testimonianza di quanto siano opposti tra loro i due gruppi.

“Sottolineiamo la politica dell’OLP, l’unico legittimo rappresentante del popolo palestinese, che rinuncia alla violenza e aderisce alla legittimità internazionale, alla resistenza popolare pacifica e all’azione politica come percorso per raggiungere i nostri obiettivi nazionali di libertà e indipendenza, portando a porre fine l’occupazione e incarnare l’indipendenza del nostro Stato palestinese con Gerusalemme Est come capitale ai confini del 1967”, ha affermato Abbas in una nota.

Non è chiaro quanta influenza Abbas potrebbe avere nelle circostanze attuali, dato che l’OLP e Hamas sono stati in gran parte avversari per quasi due decenni, con Hamas che ha respinto tutti gli accordi tra l’OLP e Israele.

Nelle elezioni del 2006, il partito laico Fatah, di cui Abbas è presidente, ha perso la maggioranza nei territori palestinesi a favore di Hamas . Hamas ha preso il controllo violento di Gaza nel 2007 e, da allora, è in corso un conflitto tra Hamas e l’OLP.

Dopo il viaggio in Giordania, Blinken dovrebbe incontrare anche i leader di Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Egitto e Qatar