Gaza. L’esercito israeliano ordina l’evacuazione di tutti i civili per la loro sicurezza. Sono oltre 1mln

AgenPress – L’area della Striscia di Gaza dove Israele ha ordinato un’evacuazione entro 24 ore copre circa un terzo del territorio , a nord di un corso d’acqua stagionale noto come Wadi Gaza, che taglia una stretta fascia di terreno prevalentemente agricolo.

In una nota, l’esercito israeliano ha chiesto “l’evacuazione di tutti i civili di Gaza City dalle loro case a sud per la loro sicurezza e protezione e lo spostamento nell’area a sud di Wadi Gaza”, un corso d’acqua situato a sud della città. “Sarà permesso di tornare a Gaza City solo quando verrà fatto un altro annuncio che lo consentirà”.

L’annuncio è stato fatto, secondo l’IDF, perché prevede di “operare in modo significativo nella città di Gaza nei prossimi giorni” e vuole “evitare di danneggiare i civili”.

L’IDF ha affermato nei suoi post che ritiene che i terroristi di Hamas si nascondano a Gaza City, anche in edifici con “civili innocenti” all’interno. “Allontanati istanziati dai terroristi di Hamas che ti usano come scudo umano”, si legge nel post.

Il messaggio è stato diffuso poco tempo dopo che l’ONU aveva fatto un annuncio simile, citando anche l’esercito israeliano.

L’ordine comprende l’intera Gaza City e due importanti campi profughi , Jabalya e Beach Camp. Comprende anche le città di Beit Hanoun e Beit Lahia, entrambe adiacenti al principale punto di passaggio di Erez all’estremità settentrionale della Striscia.

Nel loro insieme, questa rappresenta una delle parti più densamente popolate della Striscia di Gaza.

La tensione è alta con la prospettiva di una guerra di terra e di ordini di evacuazione per Gaza dopo che le forze di difesa israeliane hanno chiesto a “tutti i residenti di Gaza City di evacuare le loro case” e di “spostarsi a sud per la loro protezione” venerdì mattina presto, dicendo che i residenti dovrebbero spostarsi “e stabilirsi nella zona a sud del fiume Gaza.” L’annuncio è stato fatto, secondo l’IDF, perché prevede di “operare in modo significativo nella città di Gaza nei prossimi giorni” e vuole “evitare di danneggiare i civili”.

Nella zona colpita vivono almeno 1,1 milioni di persone . Gaza City ha una popolazione di circa 600.000 abitanti. Beach Camp ospita circa 90.000 persone e Jabalya, il campo più grande della Striscia di Gaza, ne ha 116.000.

Ci sono almeno sei ospedali nella zona, insieme a circa due dozzine di cliniche di assistenza primaria.

Qualsiasi movimento di massa di civili si rivelerà inevitabilmente caotico ed estremamente pericoloso. C’è solo una strada principale nord-sud, lungo la quale tutti dovranno muoversi.

Il carburante scarseggia, le strade di Gaza City e altrove sono già piene di macerie, e non c’è ancora alcun segno che gli attacchi aerei israeliani siano cessati per consentire l’inizio dell’evacuazione.