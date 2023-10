Gaza. Agenzia Onu trasferisce il suo personale al Sud. Amnesty accusa Israele, punizione contro popolazione è crimine di guerra

AgenPress – L’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi, (UNRWA), ha trasferito solo il suo personale internazionale nel suo complesso nel sud di Gaza.

Juliette Touma, portavoce dell’agenzia, ha affermato che l’UNRWA non era a conoscenza di alcun piano di evacuazione per le migliaia di membri del personale palestinese e le loro famiglie a Gaza. Ha detto che i lavoratori locali dell’UNRWA stavano prendendo le proprie decisioni se restare nelle loro case nella città di Gaza, trasferirsi nel complesso delle Nazioni Unite nel sud o fuggire altrove all’interno della Striscia di Gaza.

Ha anche affermato che non evacuerà le sue decine di scuole trasformate in rifugi, che ospitano centinaia di migliaia di palestinesi sfollati in tutto il territorio.

L’UNRWA fornisce servizi di base e finanziamenti a 1,3 milioni di persone registrate come rifugiati palestinesi nella Striscia di Gaza.

Amnesty International ha esortato Israele a revocare “immediatamente” il blocco su Gaza, affermando che la “punizione collettiva” dei civili per le atrocità terroristiche di Hamas equivale a un crimine di guerra.

Il blocco imposto da Israele sul territorio densamente popolato “ha gettato la Striscia di Gaza nell’oscurità e aggraverà la catastrofe umanitaria in corso”, ha affermato Amnesty in una nota.

“La punizione collettiva della popolazione civile di Gaza equivale a un crimine di guerra – è crudele e disumana. I civili palestinesi non sono responsabili dei crimini di Hamas e di altri gruppi armati palestinesi e che Israele non deve, secondo le norme internazionali legge, farli soffrire per atti nei quali non hanno alcun ruolo e che non possono controllare”.

Amnesty ha inoltre esortato la comunità internazionale a “lavorare per un accordo sui corridoi umanitari” a Gaza, dove sono state sfollate più di 423.000 persone .