Francia. Emergenza attentati. Alzato il livello di allerta. Macron: “colpiti ancora dalla barbarie del terrorismo islamico”

AgenPress – Dopo l’attentato di oggi costato la vita ad un professore di Arras, la Francia alza il suo livello di allerta a quello di “emergenza attentati”. Lo si apprende da fonti vicine alla premier Elisabeth Borne.

La decisione è stata adottata nel vertice sicurezza all’Eliseo, convocato da Emmanuel Macron. Le fonti indicano che la premier “ha deciso di elevare il dispositivo Vigipirate al livello di emergenza attentati”. Si tratta di un livello che può essere attivato subito dopo un attentato o nel caso che un gruppo terroristico identificato e non localizzato entri in azione.

“La Francia è ancora una volta colpita dalla barbarie del terrorismo islamico”, ha detto Emmanuel Macron, all’uscita dal liceo Gambetta di Arras, dove ha reso omaggio alla salma del professore ucciso da un giovane ceceno che ha inneggiato ad Allah Akbar. Si è trattato “di un assassinio selvaggio e vile”, ha sottolineato Macron, ricordando la decapitazione di un altro professore, Samuel Paty, 3 anni fa nella banlieue di Parigi.

L’insegnante ucciso “ha indubbiamente salvato molte vite. Prima di essere ucciso si è prima di tutto frapposto e ha senza dubbio salvato molte vite”. Macron ha quindi tenuto a “rendere omaggio a tutti gli insegnanti” e si è congratulato per il coraggio” e la “reattività dell’insieme dei servizi di sicurezza interna” e dei soccorsi.

“Restiamo uniti”, “facciamo quadrato e resteremo in piedi”, ha dichiarato il capo dello Stato, nel corso del suo intervento ad Arras. “Sono qui a testimonianza del sostegno della nazione, per dire che facciamo quadrato e che non molliamo”, ha proseguito il presidente francese Emmanuel Macron, aggiungendo che la Francia “non cederà al terrore, non lasceremo che nulla ci divida”. Già ieri sera, in un messaggio televisivo al Paese, Macron si è appellato ai connazionali affinché diano prova di “unità” dopo l’attacco di Hamas contro Israele.