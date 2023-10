Afghanistan. Attacco kamikaze in una moschea sciita. Sette morti e 15 feriti

AgenPress – Un kamikaze si è fatto esplodere tra i fedeli che partecipavano alla preghiera del venerdì in una moschea sciita nel nord dell’Afghanistan, uccidendo almeno sette persone e ferendone altre 15. Lo ha detto un portavoce della polizia.

L’attacco è avvenuto nella città di Pol-e-Khomri, capitale della provincia di Baghlan, ha detto in un comunicato il portavoce della polizia Sher Ahmad Borhani. Gli agenti della sicurezza stavano lavorando per determinare come l’aggressore fosse arrivato nell’area per colpire la moschea dell’Imam Zaman.

Non vi è stata alcuna rivendicazione immediata di responsabilità, ma è probabile che la colpa ricada sullo Stato Islamico , che in passato ha preso di mira la minoranza sciita dell’Afghanistan in attacchi su larga scala.

Le riprese dei talebani dalla moschea mostravano detriti sparsi su un pavimento ricoperto di moquette rossa, oggetti personali sparsi e corpi coperti da sudari.

L’affiliata regionale dell’Isis, nota come Stato islamico nella provincia del Khorasan, ha aumentato gli attacchi contro le moschee e le minoranze in tutto il paese dopo che i talebani hanno preso il potere nell’agosto 2021.

L’ISIS, che opera in Afghanistan dal 2014, è visto come la più grande sfida alla sicurezza che i governanti talebani del paese devono affrontare. Dopo la presa del potere, i talebani hanno lanciato una vasta repressione contro il gruppo militante.