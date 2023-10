Israele. Confermate le atrocità di Hamas, bambini bruciati e decapitati. Blinken ha visto le foto

AgenPress – Il Jerusalem Post conferma sulla base di foto verificate dei corpi, che le notizie di bambini bruciati e decapitati durante l’assalto di Hamas a Kfar Aza sono corrette.

Le foto sono state mostrate al Segretario di Stato americano Antony Blinken durante la sua visita in Israele giovedì dal Direttorato della Diplomazia Pubblica nell’Ufficio del Primo Ministro. Nel corso della giornata, le foto sono state pubblicate dall’ufficio del primo ministro su Twitter. Le foto sono grafiche e hanno un avviso di contenuto che le copre finché non viene premuto un pulsante con la scritta “mostra”.

Negli ultimi due giorni, il movimento terroristico Hamas ha lanciato una campagna negando di aver rapito, ucciso e maltrattato civili durante il suo attacco al sud di Israele.

In un video pubblicato da Hamas, il movimento ha respinto le notizie di bambini decapitati a Kfar Aza. il vice leader di Hamas Saleh al-Arouri ha affermato anche che i 1.200 membri delle Brigate al-Qassam che si sono infiltrate in Israele non hanno preso di mira i civili, affermando che i civili palestinesi erano entrati più tardi e avevano combattuto con i civili israeliani.