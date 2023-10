Israele. Blinken, Hamas ha un solo obiettivo: distruggere Israele e uccidere gli ebrei

AgenPress – “Chiunque voglia pace e giustizia deve condannare il regno del terrore di Hamas che ha un solo obiettivo: distruggere Israele e uccidere gli ebrei”.

Lo ha detto Antony Blinken continua il suo discorso in Israele con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.

Tuttavia, avverte che occorre prendere precauzioni per evitare di danneggiare i civili di ogni nazionalità.

“Ecco perché è così importante prendere ogni possibile precauzione per evitare di danneggiare i civili, ed è per questo che piangiamo la perdita di ogni vita civile”, dice Blinken, “civili di ogni fede e di ogni nazionalità sono stati uccisi”.

“È impossibile per me guardare le foto delle famiglie uccise… e non pensare ai miei figli”, dice. “Bambini massacrati, corpi profanati, giovani bruciati vivi, donne violentate, genitori giustiziati davanti ai figli, bambini davanti ai genitori. “Come possiamo capirlo?” Blinken ha elogiato anche il coraggio dei cittadini israeliani.

Il messaggio che porto a Israele è questo: potresti essere abbastanza forte da solo per difenderti, ma finché esisterà l’America non dovrai mai e poi mai farlo”.

Il messaggio di Antony Blinken è stato chiaro e inequivocabile: il sostegno degli Stati Uniti a Israele continuerà. Ha parlato personalmente dei suoi antenati ebrei; il suo orrore personale per gli attacchi di Hamas.

Ci deve essere, ha detto, chiarezza morale nel condannare la brutalità di Hamas che sia lui che Netanyahu hanno paragonato a quella del gruppo Stato Islamico.

Blinken ha promesso a Israele più munizioni per rifornire le sue difese aeree. Ha promesso il sostegno bipartisan al Congresso per una maggiore assistenza militare.

Ma c’era anche una nota di cautela. Il Segretario di Stato americano ha affermato che Israele ha il diritto di difendersi, ma ciò che conta è come lo fa. Le democrazie si distinguono dai terroristi attenendosi a standard diversi e responsabilizzandosi quando falliscono.

“La nostra umanità, il valore che attribuiamo alla vita umana e alla dignità umana… è ciò che ci rende ciò che siamo. Ecco perché è così importante prendere ogni precauzione possibile per evitare di danneggiare i civili. Ed è per questo che piangiamo la perdita di ogni vita innocente, di civili di ogni fede e di ogni nazionalità che sono stati uccisi”.

Questa è stata una chiara eco dell’appello lanciato ieri dal presidente Biden affinché Israele segua le regole della guerra mentre bombarda Gaza.

Da parte di Netanyahu è partita una sfida ai suoi vicini del Medio Oriente. Hamas, ha detto, dovrebbe essere trattato come l’Isis e “sputato fuori dalla comunità delle nazioni”.