Israele. Blinken commosso: “sono davanti a voi come ebreo. Non trovo le parole, neonati decapitati e bruciati”

AgenPress – “Sono qui davanti a voi non solo come Segretario di Stato degli Stati Uniti”. Lo ha detto a Israele Antony Blinken durante una conferenza stampa in diretta streaming a Tel Aviv giovedì, “ma anche come ebreo”.

“Mio nonno, Maurice Blinken, è fuggito dai pogrom in Russia. Il mio patrigno, Samuel Pisar, è sopravvissuto ai campi di concentramento: Auschwitz, Dachau, Majdanek”, ha detto Blinken riferendosi sia alla persecuzione dell’Europa orientale che all’Olocausto.

Rivolgendosi al primo ministro Benjamin Netanyahu, che ha tenuto con lui la conferenza stampa, ha detto. “Capisco a livello personale gli echi strazianti che i massacri di Hamas portano per gli ebrei israeliani – anzi, per gli ebrei ovunque”.

“Vengo davanti a voi anche come marito e padre di bambini piccoli”, ha detto Blinken. “È impossibile per me guardare le foto delle famiglie uccise – come la madre, il padre e i tre bambini piccoli assassinati mentre si rifugiavano nella loro casa nel Kibbutz Nir Oz – e non pensare ai miei figli”.

“È difficile trovare le parole giuste. Va oltre ciò che chiunque vorrebbe immaginare e ancor meno, Dio non voglia, sperimentare”, ha detto in una conferenza stampa in Israele. “Un bambino, un neonato, crivellato di proiettili. Soldati decapitati. Giovani bruciati vivi. Potrei continuare, ma è semplicemente depravazione nel peggiore dei modi immaginabili.”

Blinken ha affermato che le foto, mostrategli a porte chiuse dal primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e dal governo israeliano, alla fine mostrerebbero esattamente gli orrori che il suo popolo ha dovuto affrontare e servirebbero a unificarsi attraverso la “chiarezza morale”.

“Quindi, le immagini valgono più di mille parole. Queste immagini possono valere un milione”.

Alla domanda sulla situazione umanitaria a Gaza, Blinken ha detto che i colloqui servivano a garantire un passaggio sicuro, ma ha detto che ci sono fattori oltre la ritorsione israeliana che mettono in pericolo i civili.

“Penso che sia innanzitutto importante ricordare una questione fondamentale che rende tutto questo complicato: Hamas continua a usare i civili come scudi umani. Qualcosa che non è nuovo, qualcosa che hanno sempre fatto, mettendo intenzionalmente i civili in pericolo per proteggersi. Quindi questo è uno dei fatti fondamentali con cui Israele deve confrontarsi.”

“E, naturalmente, i civili non dovrebbero essere utilizzati in alcun modo come obiettivi delle operazioni militari. Non sono l’obiettivo delle operazioni di Israele. Abbiamo discusso i modi per affrontare i bisogni umanitari e le persone che vivono a Gaza, per proteggerli dai danni, mentre Israele conduce le sue legittime operazioni di sicurezza per difendersi dal terrorismo e per cercare di garantire che ciò non accada mai più”.

Il segretario di Stato ha detto giovedì scorso a Israele che gli Stati Uniti “saranno sempre presenti” per la nazione mentre continua ad affrontare l’attacco dei terroristi di Hamas.

“Il popolo di Israele è da tempo e giustamente orgoglioso della propria fiducia in se stesso, della propria capacità di difendersi, anche quando le probabilità sono contro di loro”, ha detto Blinken, stando sul podio accanto a Netanyahu. “Il messaggio che porto a Israele è questo: potresti essere abbastanza forte da solo per difenderti. Ma finché esisterà l’America, non dovrai mai e poi mai farlo. Saremo sempre lì al tuo fianco.”