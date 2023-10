Iran. Il regime di Israele uccide i bambini. Accordo Usa-Qatar, bloccati all’Iran 6 mld depositati in una banca

AgenPress – “Il regime di Israele che uccide bambini sta commettendo crimini di guerra a Gaza, secondo Medici senza Frontiere il 100% dei pazienti curati mercoledì erano ragazzi”. Lo ha scritto su X il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Nasser Kanani aggiungendo che “circa 1 milione di bambini vivono a Gaza, i minori di 18 anni rappresentano circa la metà della popolazione”.

“Oggi tutti i Paesi islamici e arabi, come anche le popolazioni che vogliono la libertà nel mondo, devono trovare un accordo e raggiungere una cooperazione in un percorso per fermare i crimini del regime sionista contro la nazione palestinese oppressa”, ha affermato il presidente iraniano Ebrahim Raisi durante una telefonata con l’omologo siriano Bashar al-Assad, come riporta Mehr. “Di conseguenza, la Repubblica islamica dell’Iran tenterà di trovare questa convergenza il prima possibile, mettendosi in contatto con i Paesi islamici”.

I governi degli Stati Uniti e del Qatar hanno concordato di impedire all’Iran di accedere a uno qualsiasi dei 6 miliardi di dollari a cui ha ottenuto l’accesso come parte di un accordo di scambio di prigionieri tra l’amministrazione Biden e Teheran il mese scorso, ha detto giovedì alla Camera Democratica il vice segretario al Tesoro Wally Adeyemo, secondo tre fonti a conoscenza delle sue osservazioni, due delle quali erano nella stanza.

“Nessun centesimo di quel denaro è stato inviato all’Iran. I sei miliardi sono ancora tutti depositati in una banca del Qatar”, ha detto il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale John Kirby in un briefing con la stampa.