Gaza. Situazione terribile, cibo e acqua stanno finendo. Onu e Ue, venga rispettato il diritto internazionale umanitario

AgenPress – La situazione umanitaria a Gaza è terribile, con cibo e acqua in scorte limitate e che “si stanno rapidamente esaurendo. “Non abbiamo accesso alla Striscia di Gaza che è stata chiusa. Stiamo cercando di garantire di poter avere mezzi da fornire a queste persone man mano che la crisi evolve”.

Lo ha detto Brian Lander, vice capo delle emergenze del Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (WFP).

L’agenzia delle Nazioni Unite è sul posto e sta “rispondendo e fornendo cibo a migliaia di persone che hanno cercato rifugio nelle scuole e altrove in tutto il territorio. Ma finiremo molto presto”, ha avvertito Lander.

Lander ha affermato che il WFP è “molto preoccupato” per come evolverà la situazione, in particolare se la situazione umanitaria non verrà affrontata.

“Le persone che cercano rifugio e lottano per sopravvivere in questo ambiente non faranno altro che trovarsi in situazioni sempre peggiori col passare del tempo. E penso che la nostra preoccupazione sia che, a meno che non saremo in grado di accedere a quelle comunità, le persone che si trovano in bisogno, la popolazione civile, si troverà in una situazione estrema per loro, sia in termini di cibo per sopravvivere, sia in termini di acqua per sopravvivere e di altri servizi, persino un riparo sopra le loro teste”.

Lander ha affermato che il WFP chiede alle parti “di rispettare il diritto internazionale umanitario per consentire che tali forniture vengano portate alle comunità che ne hanno bisogno”.

Anche l’Unione Europea ha ribadito la propria solidarietà con Israele, chiedendo ancora una volta il diritto di Gaza ad “accedere a cibo, acqua e medicinali, secondo il diritto umanitario internazionale”.

“È molto importante non dimenticare che Israele ha il diritto di difendersi. Ma, ovviamente, deve farlo in linea con il diritto internazionale, compreso il diritto internazionale umanitario”, ha detto giovedì il portavoce della Commissione europea Peter Stano durante una conferenza stampa.

“Si tratta di una posizione molto chiara dell’Unione europea che viene ripetuta, sia pubblicamente che nelle nostre interazioni con i partner nella regione e sul campo.”

L’Unione sta lavorando con partner internazionali per assicurarsi che gli ostaggi vengano rilasciati il ​​prima possibile, ha detto Stano, sottolineando che la presa di ostaggi “e il modo in cui Hamas lo ha fatto, è… non solo contro le norme internazionali, ma ma contro ogni norma civile.”

“Atrocità indicibili” sono state commesse contro gli israeliani, ha detto Stano, aggiungendo: “Ciò a cui stiamo assistendo a Gaza è una conseguenza diretta di ciò che Hamas ha iniziato sabato”.