Gaza. Hamas lancia un appello alle organizzazioni umanitarie. Servono cibo e medicinali per la popolazione

AgenPress – Hamas ha lanciato un appello alle organizzazioni umanitarie mondiali affinché forniscano forniture mediche e di soccorso essenziali a Gaza mentre Israele continua gli attacchi aerei sul territorio.

La crisi umanitaria di Gaza si è aggravata, con avvertimenti che la popolazione è a rischio di fame e che il carburante potrebbe esaurirsi in poche ore. Israele sta trattenendo forniture essenziali dall’enclave in risposta ai brutali attacchi terroristici di Hamas.

“Chiediamo a tutte le istituzioni umanitarie, sanitarie e di beneficenza nel nostro mondo arabo e islamico e nella comunità internazionale, di intervenire urgentemente e rapidamente per portare tutte le forniture mediche, di soccorso e il carburante necessari, per salvare più di due milioni di cittadini palestinesi”, Hamas ha detto in una nota.

Il ministro palestinese della Sanità Dr. Mai Alkaila, in una dichiarazione di giovedì, “ha messo in guardia dal collasso del sistema sanitario nella Striscia di Gaza, a causa della grave carenza di forniture mediche, forniture per sale operatorie, medicinali e sacche di sangue .”

Secondo il Ministero della Sanità palestinese, almeno 1.537 persone – tra cui 500 bambini e 267 donne – sono state uccise da quando Israele ha iniziato gli attacchi su Gaza in seguito all’attacco mortale di Hamas sabato scorso. Altre 6.612 persone hanno riportato ferite, ha aggiunto il ministero.

Più di 330.000 persone sono state sfollate a Gaza da quando Israele ha iniziato il bombardamento della Striscia, secondo una dichiarazione dell’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari.

Gli aerei israeliani hanno continuato a colpire la densamente popolata Striscia di Gaza in risposta ai brutali attacchi terroristici di Hamas che hanno provocato la morte di almeno 1.200 persone e il ferimento di migliaia di altre.

Ha attuato un “assedio completo” dell’enclave gestita da Hamas, tagliando cibo, elettricità, carburante e acqua. I gruppi umanitari avvertono che le scorte stanno scarseggiando.

