Gaza. Gli sfollati sono saliti a quasi 339 mila. Attacco su larga scala delle forze di difesa israeliane

AgenPress – Almeno 1.203 palestinesi sono stati uccisi e altri 5.763 feriti da quando è iniziato sabato il bombardamento israeliano di Gaza, ha detto giovedì il Ministero della Sanità palestinese a Gaza.

Le forze di difesa israeliane hanno affermato che stanno “conducendo un attacco su larga scala” contro obiettivi di Hamas a Gaza mentre il conflitto entra nel sesto giorno.

Secondo l’Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari (Ocha), quasi 339.000 persone sono state costrette a fuggire dalle proprie case nella Striscia di Gaza sotto assedio e bombardata dall’esercito di Israele. Il numero degli sfollati nel territorio palestinese da 2,3 milioni di abitanti a ieri sera “è aumentato di altre 75.000 persone e ha ra

“Lo sfollamento di massa nella Striscia di Gaza continua”, ha sottolineato l’Ocha spiegando che quasi 220.000 persone hanno cercato rifugio nelle scuole gestite dall’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente (Unrwa); circa 15.000 sono fuggite nelle scuole gestite dall’Autorità palestinese; oltre 100.000 hanno trovato rifugio presso parenti e vicini o in in altre strutture religiose e civili della città di Gaza.

Secondo funzionari israeliani, gli attacchi a sorpresa di Hamas contro Israele nel fine settimana hanno ucciso almeno 1.200 persone e ne hanno ferite altre migliaia.

Il bilancio dei morti in Israele a causa dell’attacco di Hamas è arrivato a 1.300 con circa.

Hamas ha lanciato migliaia di razzi verso Israele e circa 1.000 combattenti sono entrati nel paese dalla vicina Striscia di Gaza. Funzionari israeliani hanno detto che almeno 100 civili e soldati sono stati presi in ostaggio.

Da allora le forze di difesa israeliane hanno dichiarato “lo stato di allerta per la guerra” e lanciato attacchi aerei di ritorsione su Gaza, un territorio di 140 miglia quadrate dove 2 milioni di palestinesi vivono sotto un blocco imposto dai vicini Israele ed Egitto da quando Hamas ha preso il potere nel 2007. Le autorità palestinesi hanno affermato che da sabato a Gaza sono morte almeno 1.100 persone e altre 5.339 sono rimaste ferite. A differenza di Israele, la Striscia di Gaza non ha sirene antiaeree o rifugi antiaerei.