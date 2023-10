Energia, Iervolino (Radicali): Siamo passati dalla dipendenza dal gas di Putin a quella degli amici di Hamas

AgenPress. Per anni abbiamo finanziato il regime putiniano attraverso l’acquisto del gas russo: 29 miliardi di metri cubi, pari a circa il 40% del totale. Ora, dopo che i nostri governanti, a seguito dell’infame invasione della Russia in Ucraina, si sono resi conto che Putin non è così affidabile, che fanno? Si consegnano ad altri regimi totalitari, tra i quali quello algerino e quello del Qatar, amici e finanziatori di Hamas.

Il Piano Mattei che ha in mente la Meloni è il Piano Hamas? Vogliamo proprio sperare di no. L’Italia ha bisogno di essere autosufficiente, quello che sta accadendo in Ucraina e in Medio Oriente dimostra ancora una volta come la questione energetica sia centrale nello scacchiere geopolitico, proprio per questo ha davvero dell’incredibile dover constatare come nel nostro Paese la competenza energetica sia materia concorrente tra Stato e regioni.

Questo è uno dei motivi del blocco di mille opere strategiche, per questo stiamo raccogliendo le firme su una proposta di legge popolare costituzionale per ridare allo Stato la competenza esclusiva. È una battaglia centrale, soprattutto ora.

Lo dichiara in una nota Massimiliano Iervolino, segretario di Radicali italiani.