Crisanti (PD): “Sanità solo tagli ma nessun progetto del Governo. Presenteremo legge per sistemare rapporto pubblico-privato”

AgenPress. “Tagli alla sanità? Servono più risorse, è chiaro. I pochi quattrini verranno tutti assorbiti dai rinnovi dei contratti e rimarrà pochissimo per sistemare le liste di attesa. Ma se anche ci fossero i soldi, non vedo un progetto per risolvere certe problematiche”.

Lo ha dichiarato Andrea Crisanti, senatore Pd, intervenuto a “Il Timone” programma condotto dal direttore editoriale Daniele Biacchessi su Radio Giornale Radio.

“Ma le cose non si risolvono solo con i soldi – ha aggiunto Crisanti –, la sanità ha un problema di pressione: i presidenti di Regione irresponsabilmente gestiscono la sanità privata e quella pubblica, quindi hanno conflitto da risolvere. Nella sanità pubblica nominano dirigenti, medici, primari: rappresenta leva di potere pazzesca”.

“Bisogna soprattutto risolvere il problema del pubblico e del privato: non è accettabile che il privato non effettui nessun servizio per il sistema sanitario nazionale. Dei 28mila letti privati, solo il 5% ha la copertura per le emergenze, questo non è logico. Noi del Pd presenteremo un disegno di legge per sistemare il rapporto tra pubblico e privato”.