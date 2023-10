Israele. Niente cure negli ospedali pubblici per i terroristi di Hamas. Netanyahu pubblica foto lettino insanguinato

AgenPress – Il ministro della Sanità Moshe Arbel ha emesso una direttiva al sistema sanitario pubblico israeliano affinché si rifiuti di curare i terroristi catturati.

“Dall’inizio dei combattimenti, la questione della cura dei dannati e spregevoli terroristi di Hamas negli ospedali pubblici ha creato enormi difficoltà al sistema sanitario”, ha scritto Arbel.

“In questi tempi difficili, il sistema sanitario dovrebbe concentrarsi pienamente sul trattamento delle vittime del massacro criminale, sui soldati dell’IDF e sulla preparazione per il prossimo”, ha aggiunto il ministro della Sanità. “Il compito di proteggere e curare i maledetti e spregevoli terroristi all’interno del sistema sanitario pubblico danneggia in modo significativo questi sforzi e quindi, sotto la mia guida, il sistema sanitario pubblico non li curerà”.

Arbel ha invitato il primo ministro Benjamin Netanyahu a dare istruzioni agli organi competenti affinché agiscano di conseguenza.

“Ogni membro di Hamas è un uomo morto”, ha detto il premier israeliano dopo aver formato il governo di emergenza con il leader dell’Unità Nazionale Benny Gantz.

Gantz e gli altri membri del partito Gadi Eisenkot , Gideon Sa’ar, Chili Tropper e Yifat Shasha-Biton presteranno giuramento come ministri per tutta la durata della guerra.

Gantz entrerà a far parte di un gabinetto di guerra con Netanyahu e il ministro della Difesa Yoav Gallant , mentre Eisenkot e il ministro degli Affari strategici Ron Dermer saranno osservatori. Un posto sarà lasciato aperto per il leader dell’opposizione Yair Lapid qualora dovesse unirsi al governo di emergenza.

Netanyahu ha postato una foto che ritrae una cameretta come tante, con una catasta di giochi in un angolo, un trattore in plastica e un lettino in legno. Ma il materasso è pieno di sangue, come il pavimento, e sul muro ci sono i segni di spari ed esplosioni. Giochi rotti per terra a indicare un’irruzione improvvisa e tutto quel sangue che lascia poco spazio all’immaginazione su quanto è successo dopo. “Hamas è peggio dell’Isis”.