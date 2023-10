Israele. Forze di difesa utilizzano il sistema Iron Dome. E’ uno degli strumenti più importanti per salvare i cittadini

AgenPress – Mentre migliaia di razzi piovevano su Israele, il paese si affidava ancora una volta al sistema Iron Dome per proteggere i suoi cittadini.

Il sistema di difesa missilistica è uno degli strumenti più importanti nell’arsenale israeliano e ha salvato innumerevoli vite civili in vari conflitti nell’ultimo decennio, dicono gli analisti. È altamente efficace. Le forze di difesa israeliane hanno affermato che il sistema vantava un tasso di successo del 95,6% durante una salva di razzi lanciata dalla Jihad islamica a maggio.

Lo sviluppo dell’Iron Dome è iniziato per la prima volta nel 2007. Dopo i test nel 2008 e nel 2009, le prime batterie Iron Dome sono state installate nel 2011. Da allora il sistema è stato aggiornato più volte.

L’Iron Dome è progettato per abbattere i proiettili in arrivo. È dotato di un radar che rileva i razzi e quindi utilizza un sistema di comando e controllo che calcola rapidamente se un proiettile in arrivo rappresenta una minaccia o è probabile che colpisca un’area disabitata. Se il razzo rappresenta una minaccia, gli Irone Domes lanciano missili da terra per distruggerli in aria.

Per chi è a terra, un’intercettazione diretta suona come un forte scoppio e talvolta può essere percepita da terra.

Secondo Raytheon e il Centro per gli studi strategici e internazionali, ci sono 10 batterie Iron Dome in tutto Israele, ciascuna delle quali include tre o quattro lanciatori . Il sistema è altamente trasportabile e richiede solo poche ore per essere installato, e gli stessi intercettori missilistici sono altamente manovrabili. Sono lunghi 3 metri (quasi 10 piedi); avere un diametro di circa 6 pollici (15 cm); e pesa 90 chilogrammi (198 libbre) al momento del lancio, ha dichiarato il gruppo di analisi di sicurezza IHS Jane’s nel 2012.

Si ritiene che la testata contenga 11 chilogrammi di esplosivo ad alto potenziale, ha detto IHS Jane. La sua portata va da 4 km a 70 km (da 2,5 miglia a 43 miglia).

È importante notare che, a differenza dei sistemi di difesa aerea progettati per fermare i missili balistici, l’Iron Dome prende di mira i razzi non guidati che rimangono a bassa quota – del tipo spesso lanciato dai gruppi militanti a Gaza.

Durante i periodi di guerra, il costo di gestione dell’Iron Dome può aumentare rapidamente. Ogni missile costa circa 40.000 dollari , quindi l’intercettazione di migliaia di razzi in arrivo si somma.