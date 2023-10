Egitto. Tajani, ogni sforzo per liberare gli ostaggi di Hamas. Il processo Regeni proseguirà

AgenPress – “Stiamo attivamente lavorando per un corridoio” che consente a civili di Gaza di fuggire. Lo afferma il portavoce del consiglio della Sicurezza nazionale John Kirby, sottolineando che gli Stati Uniti sono al lavoro sull’iniziativa con l’Egitto e Israele.

“L’Egitto ha discusso i piani con gli Stati Uniti e altri paesi per fornire aiuti umanitari attraverso il confine con la Striscia di Gaza con un cessate il fuoco limitato”, hanno riferito oggi due fonti di sicurezza egiziane. “Gli aiuti passeranno attraverso il valico di frontiera di Rafah tra Gaza e la penisola egiziana del Sinai”.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, in conferenza stampa con il collega egiziano Sameh Shoukry al Cairo ha detto di aver “ribadito la durissima condanna del governo italiano” per gli attacchi di Hamas e ho trovato “orecchie attente contro il terrorismo anche da parte dei vertici egiziani. L’Egitto ha un ruolo importante per la de-escalation e sosterremo tutte le iniziative per potrà svolgere per una soluzione positiva degli ostaggi”, tra cui probabilmente due cittadini italo-israeliani .

“Dobbiamo impedire un’escalation della situazione e il coinvolgimento di Hezbollah in una crisi provocata da Hamas e ho trovato orecchie attente da parte dell’Egitto, un Paese arabo fondamentale per la pace in Mediterraneo e Medio Oriente. Se ci saranno iniziative volte alla de-escalation del governo egiziano certamente troveranno il conforto del governo italiano”.

Antonio Tajani ha informato le autorità egiziane della decisione della Corte costituzionale italiana sul caso Regeni: “Il processo penale proseguirà per la ricerca della verità e della giustizia”.